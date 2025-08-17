Jugadores de fútbol amateur se “desconocieron” y dos terminaron en el hospital

El lugar de la batalla campal fue un predio ubicado sobre Independencia prolongación, en Maco.

Hoy 09:32

Al menos dos jugadores de fútbol, que disputaban un partido en un predio ubicado en Maco, al sur de la Capital, terminaron hospitalizados tras protagonizar una batalla campal dentro de la cancha.

Todo se registró alrededor de las 16.30 del sábado. Personal de la Comisaría 54 recibió un alerta que indicaba que en el mencionado lugar había incidentes. Al llegar, los uniformados constataron que el enfrentamiento se había producido entre los jugadores del club Higuera y Sarmiento City.

A causa del violento enfrentamiento, confiaron fuentes policiales, dos hombres, de apellidos Castillo y Cisneros, debieron ser trasladados al hospital Regional Ramón Carrillo. Mientras que el resto de los violentos se retiraron ante la llegada de los uniformados.

En el centro asistencial, los efectivos confirmaron que Cisneros había ingresado inconsciente y tenía cortes en la cabeza. Castillo ya se había retirado.