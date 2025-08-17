Buscan en todo el país a santiagueño que violó a su cuñada de 12 años

El sujeto escapó luego de atacar sexualmente a la niña. Se hicieron varios allanamientos, aunque todos con resultados negativos.

La Justicia de Control y Garantías de La Banda, representada por la Dra. Roxana Menini, solicitó la captura nacional en contra de Mariano Barraza, un joven que es intensamente buscado, acusado de abusar sexualmente de su cuñada, una niña de 12 años.

La medida fue dispuesta a raíz de una presentación de la Dra. María Alicia Falcione, coordinadora de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual Banda y Robles, quien lleva adelante la investigación por el aberrante ultraje.

A través de un escrito, la representante del Ministerio Público Fiscal pidió que Barraza sea declarado en rebeldía. Cabe recordar que la Dra. Falcione solicitó al menos tres allanamientos, todos en el interior del departamento Banda, para dar con el acusado.

A raíz de los resultados negativos, la Fiscalía pidió que se inserte su nombre en el registro de prófugos a nivel nacional, es por ello que ahora es buscado por toda la policía argentina. Los investigadores sospechan que se encuentra fuera de la provincia.

Además de esta medida, el Ministerio Público realizó otros pedidos a los fines de establecer si el acusado recibe o recibió algún tipo de ayuda para evadir a los investigadores. Ahora la causa está en manos de la División Búsqueda y Captura de Prófugos.

Barraza, de 23 años, está acusado de someter sexualmente a la hermana de su pareja, una niña de 12 años a quien después de vejarla amenazó para que "no contara nada".

La niña develó que su cuñado, con quien convivía, se metió en su cama y la accedió a pesar de sus súplicas para que la dejara debido a las lesiones que le causaba.

Según consta en la investigación, el depravado aprovechó que su suegra salió de la casa para someter a la niña, a quien le expresó que se acostaba con ella para no despertar a la bebé que tiene en común con la hermana de la víctima.

La niña explicó que su cuñado comenzó a tocarle los glúteos mientras le decía que "no cuente a nadie" y luego la accedió pese a las súplicas de la menor, que manifestaba dolor. La víctima manifestó que el acusado le dio una remera para que se "limpie", luego se levantó, subió a una moto con la bebé y se retiró.

El depravado dejó a la pequeña en la casa de un familiar y se fugó. Desde entonces es intensamente buscado.