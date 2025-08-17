Carlos Monti dio su versión tras confirmar el romance con la amiga de su esposa fallecida

El periodista sintió la necesidad de hablar luego de que su expareja y amiga de Silvia confirmara ante las cámaras que había tenido una relación pasajera con él.

Hoy 09:56

Carlos Monti habló sobre el romance que tuvo con Elizabeth, gran amiga de su esposa Silvia Liceaga, quien falleció en noviembre de 2023 a causa de una enfermedad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Todo comenzó cuando Fernanda Iglesias reveló en Puro Show (El Trece) que el periodista estaba en pareja con una amiga de su esposa, llamada “Lizy”. Carlos lo negó rotundamente, tal como había hecho con su expareja desde el inicio de la relación, según ella contó. Días después, fue la propia Elizabeth quien confirmó con detalles la relación y cómo había comenzado.

Con nada más que ocultar y para no dejarla con la última palabra, Monti decidió dar su versión en LAM (América TV). “No es fácil, justo hoy se cumplen 44 años de mi casamiento”, comenzó la entrevista.

“No me resulta nada fácil la historia, pero trato de llevarlo como puedo, y tratando de hacer las cosas como me salgan”, dijo. También mencionó a Santiago Riva Roy y cómo, desde que enviudó, mantuvo relaciones serias que no prosperaron.

Sobre lo sucedido sentimentalmente con Lizy, comentó: “Hay una cuestión que es preservar. Yo traté de preservar, mis hijos lo sabían desde el primer día. Pero preservar la pareja, sobre todo cuando la otra persona no es del medio, le cuesta entender algunos parámetros que tenemos nosotros”.

Las declaraciones de la exnovia y amiga de la esposa fallecida de Carlos Monti

Tras las versiones que indicaban que Carlos Monti estaba saliendo con Elizabeth, amiga cercana de Silvia Liceaga, su esposa fallecida en 2023, la mujer decidió romper el silencio y brindar fuertes declaraciones.

Aunque el periodista había negado todo luego de que Fernanda Iglesias lo revelara en Puro Show (El Trece), la panelista fue más allá: habló directamente con Liz, quien confirmó la relación, avivando aún más la polémica.

Elizabeth contó que comenzó a salir con Monti aproximadamente un año después del fallecimiento de Silvia. Aseguró que la relación ya terminó, aclarando que fue ella quien decidió ponerle fin en marzo. También mencionó que él intentó reconquistarla recientemente: “Se cortó porque no daba para más”.

Durante la nota, Lizy se lamentó por los rumores de que Monti habría salido con varias personas últimamente, y su hija, presente en la entrevista, interrumpió para aclarar: “Con Anamá Ferreira”.

La exnovia del periodista también explicó que él le negaba cualquier comentario sobre los rumores de romances y que, además, le compraba las mismas flores que dejaba en el cementerio a su esposa fallecida. Con contundencia, le confirmó a Iglesias que no planea retomar la relación: “Fui negada y la reconciliación no está en mis planes”.

Sobre cómo se conocieron, Elizabeth recordó: “A Carlos lo conozco desde que tiene 18 años más o menos. Yo era muy amiga de Silvia y vecinas desde la adolescencia. Compartimos los casamientos, yo fui al de ella, ella vino al mío, con Carlos”. También contó que sus familias estaban vinculadas desde antes: “Mis padres eran amigos de los padres de Silvia. Yo he festejado cumpleaños en la casa de porque cumplimos las dos al mismo día”.

Finalmente, cerró su testimonio explicando que su vínculo con Monti siempre fue conocido por la familia: “Arrancamos hablando de Silvia, de cómo estaba él. Empezamos a salir y salimos como novios, pero no le pusimos tanto título. Toda la familia sabía que salíamos. He ido a la comunión de la nieta, no había nada oculto”.