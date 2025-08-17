El Partido Justicialista local oficializó su nómina de candidatos a legisladores nacionales

Con varias horas de antelación al tiempo límite, el peronismo local realizó su presentación de candidatos a legisladores nacionales.
Candidatos a Senadores Nacionales titulares:
José Emilio Neder
Marcela Antonia Soria de Castro
Suplentes:
Amado Tomás Chamorro
María Belén Abdala
Diputados Nacionales titulares:
Marcelo Alejandro Barbur
María Lucía Corlli
Orlando Nicolás Ávila
Suplentes
Viviana Haidee Campos
Diego Federico Ponti
Ramona del Carmen Abdala