El Partido Justicialista local oficializó su nómina de candidatos a legisladores nacionales

Con varias horas de antelación al tiempo límite, el peronismo local realizó su presentación de candidatos a legisladores nacionales.

Hoy 11:58

Candidatos a Senadores Nacionales titulares:

José Emilio Neder

Marcela Antonia Soria de Castro

Suplentes:

Amado Tomás Chamorro

María Belén Abdala

Diputados Nacionales titulares:

Marcelo Alejandro Barbur

María Lucía Corlli

Orlando Nicolás Ávila

Suplentes

Viviana Haidee Campos

Diego Federico Ponti

Ramona del Carmen Abdala

