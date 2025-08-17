Las ventas minoristas por el Día del Niño cayeron un 0,3% frente al año pasado

La baja en las ventas se explica por factores externos y un comportamiento heterogéneo según rubro y perfil del consumidor.

Hoy 14:43

Las ventas minoristas de las pymes por el Día del Niño cayeron un 0,3% respecto al mismo período del año pasado, marcando una tendencia de estancamiento en lo que va de agosto, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). A pesar de que el 87% de los comercios aplicaron promociones y ofrecieron facilidades de pago, los resultados no lograron revertir el bajo nivel de consumo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el relevamiento, varios comercios indicaron que las ventas de este Día del Niño no fueron un verdadero motor de consumo, sino más bien una oportunidad puntual para liquidar productos de temporadas anteriores o de baja rotación. Esto, sumado a factores externos como el feriado previo, las condiciones climáticas y la cercanía de otras promociones nacionales, influyó en el comportamiento de los clientes.

La heterogeneidad en los rubros y regiones también fue un factor determinante: en algunos lugares, los productos como juguetes y libros registraron más demanda, mientras que en sectores como indumentaria y electrónica se mantuvo una actitud cautelosa por parte de los consumidores.

El ticket promedio alcanzó los $33.736, un incremento del 5,8% respecto al 2024, pero ajustado por inflación, la variación real fue negativa en un -21,1%, lo que refleja que predominó la compra de productos más económicos. De hecho, el año pasado, las ventas de juguetes habían caído 5,2%, a pesar de un fuerte repunte del comercio electrónico.

Por último, el comportamiento varió dependiendo del poder adquisitivo de los consumidores, siendo más elevado en los segmentos de mayor poder adquisitivo, aunque condicionado por la búsqueda de promociones agresivas.