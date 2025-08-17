Líderes europeos acompañarán a Zelenski en su visita a la Casa Blanca tras la cumbre Trump-Putin

La reunión, clave para las garantías de seguridad de Ucrania, se lleva a cabo mientras las tensiones con Rusia continúan.

Hoy 15:23

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski se reunió este lunes en la Casa Blanca con el mandatario estadounidense Donald Trump, acompañado por varios líderes europeos, después de la reciente cumbre entre Trump y Vladimir Putin en Alaska. La presencia de mandatarios como Emmanuel Macron (Francia), Giorgia Meloni (Italia) y Keir Starmer (Reino Unido), busca presionar a Trump sobre las garantías de seguridad para Ucrania en medio de la guerra contra Rusia.

El encuentro tiene como objetivo principal discutir las condiciones de seguridad para Ucrania, donde Trump destacó los “grandes avances” en las negociaciones con Rusia. No obstante, Zelenski enfatizó que las garantías que ofrezca Estados Unidos son fundamentales para su país, a diferencia de lo que podría ofrecer Putin. El presidente ucraniano expresó su incertidumbre sobre los detalles de la cumbre en Alaska y subrayó la importancia de las decisiones tomadas por Trump sobre la seguridad de Ucrania.

La cumbre de Washington se centra en definir una cláusula de seguridad colectiva, similar al Artículo 5 de la OTAN, que ofrecería apoyo militar a Ucrania en caso de nuevos ataques. La decisión de los líderes europeos de acompañar a Zelenski resalta el compromiso de reforzar el respaldo a Ucrania y asegurar una salida pacífica del conflicto, a pesar de las tensiones con Rusia.

En paralelo, Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., advirtió que si Rusia no avanza hacia un acuerdo de paz, las sanciones sobre Moscú se intensificarán. También se destacó que Rusia busca que Ucrania abandone el Donbás y otras regiones ocupadas, lo cual ha sido rotundamente rechazado por Zelenski, quien insiste en la integridad territorial de su país.

La cumbre también abre la puerta a posibles conversaciones tripartitas entre Trump, Putin y Zelenski si los avances en las negociaciones son satisfactorios.