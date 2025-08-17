Emotivo acto a 175 años del fallecimiento del general San Martín

El gobernador y autoridades provinciales y municipales participaron de la ceremonia en honor al Libertador en la plaza San Martín.

El gobernador Gerardo Zamora encabezó este domingo la ceremonia por el 175° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, realizado en la plaza que lleva el nombre del prócer, frente a Casa de Gobierno.

También participaron el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez; la intendente de la Capital, Norma Fuentes, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo López Alzogaray, entre otros funcionarios, ex combatientes de Malvinas y representantes de las fuerzas de seguridad y de instituciones educativas e intermedias.

Tras el saludo a los miembros de la Agrupación "17 de Agosto" y la entonación del Himno Nacional se dieron las palabras alusivas, a cargo del presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana, Clemente Di Lullo, quien resaltó la vida y obra del “Padre de la Patria” e invitó a la sociedad a realizar un examen de conciencia en torno al espíritu sanmartiniano, inspirado en la unidad y la fraternidad como principios para convivir como verdaderos hermanos.

Luego de un minuto de silencio, el padre Luis Cruz hizo la invocación religiosa.

A continuación se realizó la colocación de ofrendas florales al pie del monumento del General San Martín.

El acto culminó con la interpretación de la Marcha de San Lorenzo, a cargo de la Banda de Música de la Policía.