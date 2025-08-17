Con una emotiva velada artística se rindió homenaje a Eduardo "Chaca" Carabajal en el Renzi

La velada inició con una emotiva evocación a cargo del periodista Miguel Coria quién hizo un repaso de los momentos más destacados de la vida del homenajeado.

Hoy 15:18

El intendente Ing. Roger Nediani participó de la velada artística de homenaje a Eduardo "Chaca" Carabajal que tuvo lugar en las instalaciones del cine teatro Renzi el sábado por la noche.

La velada inició con una emotiva evocación a cargo del periodista Miguel Coria quién hizo un repaso de los momentos más destacados de la vida del homenajeado.

Posteriormente, se proyectaron videos con las palabras de amigos, familiares y compañeros de "Chaca".

En la oportunidad, el intendente Roger Nediani, el viceintendente Gabriel Santillán, el concejal Miguel Montenegro y la subsecretaria de Educación y Cultura, Alejandra Farías entregaron un reconocimiento a la viuda Estela Noriega y su hija Mariela Carabajal.

En la oportunidad, Nediani señaló: "Hemos vivido una noche muy emotiva, completamente llena de anécdotas de todos los que han pasado por el escenario del Renzi. Contamos con la presencia de una gran cantidad de integrantes de la familia Carabajal que nos han compartido su arte con mucho sentimiento. Fue un hermoso momento para recordar lo que fue este hombre para el deporte, para la cultura y para la política de su ciudad a la que tanto amaba".

Agregó: "La Banda sigue de fiesta con el 'Cumpleaños de la abuela", una fiesta cultural y turística que ha convocado este año a miles de visitantes de diferentes puntos del país, nos han informado que durante los primeros días se han recibido en la ciudad entre 35 y 40 mil personas por día en el barrio Los Lagos, la capacidad hotelera está colmada y se ha activado grandemente el sector gastronómico también".

"Todo esto nos pone muy felices porque con mucho orgullo podemos decir que desde nuestra gestión apostamos en obras y en servicios que benefician al turismo y fortalecen la economía popular de la ciudad", finalizó Nediani.

En la velada tuvieron oportunidad de participar del espectáculo folclórico Fabián Monjes, Peteco, Cuti, Roberto, Mariela, Graciela y Roxana Carabajal. Además de la danza presentada por Coquito Lastra, Mateo Melian y demás bailarines. Además tuvieron oportunidad de recitar poesías el ex futbolista José Teseira y el peluquero

Luis Barrera quienes fueron amigos de toda la vida de "Chaca".

Durante la velada también, se dió a conocer que "Chaca" se encontraba escribiendo su primer libro, llamado "Relatos de una vida simple: Chaca por Chaca", cuyo prólogo fue redactado por su sobrina Daniela Rigo, quien estuvo presente y compartió el anhelo de que estos escritos puedan ser publicados en algún momento.

Para finalizar el homenaje se proyectó un vídeo con fotos y videos en los que se pudo conocer diferentes momentos de la vida de Eduardo Carabajal en lo deportivo, laboral, político, cultural y familiar.

Con respecto al homenaje a su padre, Mariela Carabajal, indicó: “Estoy viviendo un momento espiritual muy fuerte porque mi viejo no va a estar este año. Es por eso que le vamos a realizar un homenaje que es un poco su historia, todo lo que ha hecho, por donde ha andado en La Banda y en Santiago.

Incluso él tiene una historia aquí en el Cine Teatro Renzi ya que cuando era niño vendía golosinas y gracias a eso podía ver las películas que en ese momento se proyectaban. Así que me parecía que era un lugar especial, ya que también es importante para todos los bandeños

El homenaje fue hecho con mucho arte, música y amor. Hubo un montón de compañeros invitados, músicos y artistas.

Él vivió para servir y siempre estuvo orgulloso de ser bandeño. Me parece que es un mensaje muy lindo para transmitirlo, más en estos tiempos que corren y que sirva también para acercarnos a nuestra raíz".