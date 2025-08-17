El municipio bandeño refuerza las tareas de limpieza y mantenimiento de espacios públicos

Las tareas incluyeron barrido, desmalezamiento, retiro de residuos y acondicionamiento de espacios públicos, con el objetivo de mejorar el entorno urbano y prevenir la acumulación de basura.

Hoy 15:19

El equipo del Obrador Misqui Mayu, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Banda, llevó adelante una jornada de limpieza integral y erradicación de mini basurales en distintos sectores del barrio Primero de Mayo, Misqui Mayu y Parque Industrial.

En este sentido, el municipio ruega mantener y cuidar estos espacios, ya que es tarea de todos y contribuye a una ciudad más saludable y agradable para vivir.