El municipio bandeño refuerza las tareas de limpieza y mantenimiento de espacios públicos

Las tareas incluyeron barrido, desmalezamiento, retiro de residuos y acondicionamiento de espacios públicos, con el objetivo de mejorar el entorno urbano y prevenir la acumulación de basura.
El equipo del Obrador Misqui Mayu, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Banda, llevó adelante una jornada de limpieza integral y erradicación de mini basurales en distintos sectores del barrio Primero de Mayo, Misqui Mayu y Parque Industrial.
En este sentido, el municipio ruega mantener y cuidar estos espacios, ya que es tarea de todos y contribuye a una ciudad más saludable y agradable para vivir.