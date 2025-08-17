Chelsea y Crystal Palace decepcionaron en el debut de la Premier: empate sin goles en Stamford Bridge

En un duelo que prometía mucho por enfrentar a dos campeones recientes, los Blues de Enzo Fernández igualaron 0-0 en Londres.

Hoy 15:57

La Premier League abrió la temporada con un choque que levantaba expectativas: el Chelsea, flamante campeón del Mundial de Clubes ante el PSG, se midió con el Crystal Palace, ganador de la Community Shield frente al Liverpool. Sin embargo, el cruce en Stamford Bridge terminó con un empate sin goles que dejó gusto a poco.

En el primer tiempo, el conjunto visitante tuvo la acción más clara. Eberechi Eze marcó a los 12 minutos, pero el VAR anuló el gol por una falta previa en la barrera, lo que mantuvo el 0-0 en el marcador. A partir de allí, el trámite se volvió parejo y sin grandes emociones, con ambos equipos repartiendo la posesión.

En el complemento, el Chelsea intentó tomar las riendas del partido con varias modificaciones ofensivas, pero chocó con la intensidad y la solidez física del Crystal Palace, que se plantó firme y evitó la caída de su arco. A pesar de las llegadas locales, el resultado no se movió y los campeones debieron conformarse con un punto.

En cuanto al rendimiento individual, Enzo Fernández fue titular y jugó hasta los 78 minutos, cuando fue reemplazado por Andrey Santos. El mediocampista de la Selección Argentina completó 30 pases correctos y ganó un duelo aéreo, aunque no logró ser decisivo en el desarrollo del encuentro.