Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 AGO 2025 | 20º
X
Somos Deporte

Chelsea y Crystal Palace decepcionaron en el debut de la Premier: empate sin goles en Stamford Bridge

En un duelo que prometía mucho por enfrentar a dos campeones recientes, los Blues de Enzo Fernández igualaron 0-0 en Londres.

Hoy 15:57

La Premier League abrió la temporada con un choque que levantaba expectativas: el Chelsea, flamante campeón del Mundial de Clubes ante el PSG, se midió con el Crystal Palace, ganador de la Community Shield frente al Liverpool. Sin embargo, el cruce en Stamford Bridge terminó con un empate sin goles que dejó gusto a poco.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el primer tiempo, el conjunto visitante tuvo la acción más clara. Eberechi Eze marcó a los 12 minutos, pero el VAR anuló el gol por una falta previa en la barrera, lo que mantuvo el 0-0 en el marcador. A partir de allí, el trámite se volvió parejo y sin grandes emociones, con ambos equipos repartiendo la posesión.

En el complemento, el Chelsea intentó tomar las riendas del partido con varias modificaciones ofensivas, pero chocó con la intensidad y la solidez física del Crystal Palace, que se plantó firme y evitó la caída de su arco. A pesar de las llegadas locales, el resultado no se movió y los campeones debieron conformarse con un punto.

En cuanto al rendimiento individual, Enzo Fernández fue titular y jugó hasta los 78 minutos, cuando fue reemplazado por Andrey Santos. El mediocampista de la Selección Argentina completó 30 pases correctos y ganó un duelo aéreo, aunque no logró ser decisivo en el desarrollo del encuentro.

TEMAS Chelsea FC

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un ladrón terminó muerto de un tiro en la cabeza al intentar robar la moto a policías
  2. 2. Detuvieron al “perejil” del caso Nora Dalmasso: habría matado a un hombre en una pelea por fútbol
  3. 3. Día del Niño en Santiago: actividades para hacer con los peques este domingo
  4. 4. Cayó en una estafa al comprar muebles por Telegram: perdió más de $1,3 millones
  5. 5. La Municipalidad celebrará el Día de la Niñez con animación, música, juegos y sorteos en el Parque Aguirre
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT