Desesperada búsqueda de “Apola”, una perra Sharpei perdida en el barrio Congreso

La mascota se extravió esta mañana en la zona de Pedro León Gallo, entre Moreno y Santa Fe. Su familia pide colaboración a los vecinos para dar con su paradero.

Hoy 16:47

Una familia del barrio Congreso atraviesa momentos de angustia por la pérdida de su perra, llamada Apola, quien se extravió en horas de la mañana de este domingo.

Apola es de raza Sharpei, de contextura mediana y tiene como característica particular una cicatriz de cirugía en el costado del lomo. Al momento de perderse llevaba puesto un poncho de color oscuro.

La mascota llevaba puesto este poncho en el momento de su extravío

La última vez que fue vista fue en inmediaciones de calle Pedro León Gallo, entre Moreno y Santa Fe, por lo que se solicita a los vecinos de la zona y alrededores estar atentos ante cualquier dato que pueda ayudar a encontrarla.

Su familia pide la colaboración de la comunidad para poder reencontrarse con ella y solicita que cualquier información sea comunicada de inmediato a este número: 3855829665.