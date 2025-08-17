Ingresar
Gerardo Montenegro encabeza la lista de diputados provinciales del Frente Fuerza Patria Peronista

El espacio oficializó a sus candidatos a diputados provinciales, con referentes de amplia trayectoria política que buscarán fortalecer la representación del peronismo en la Legislatura.

Hoy 20:11
Gerardo Montenegro

Los apoderados del Frente Fuerza Patria Peronista realizaron este domingo la presentación de la lista a diputados provinciales ante el Tribunal Electoral, para las elecciones del 26 de octubre próximo.

Gerardo Montenegro encabeza la lista del peronismo santiagueño, luego completan los primeros cuatro lugares de la lista los reconocidos dirigentes Nora Mercado, Pepe Herrera y Norma Abdala, quienes cuentan con amplia trayectoria política en la provincia y aspiran a fortalecer el proyecto peronista en el ámbito local.

La presentación oficial de los candidatos marca el inicio de la campaña electoral del Frente Fuerza Patria Peronista, que apuesta a consolidar su presencia en la Cámara de Diputados provincial para seguir impulsando políticas públicas que respondan a las necesidades de los santiagueños.

