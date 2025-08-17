Tragedia en Santa Fe: cuatro obreros murieron al caer un montacargas

El siniestro ocurrió en un edificio en construcción en la ciudad de San Lorenzo. Se investiga si el montacargas tenía exceso de peso al momento de la caída.

Hoy 18:40

Cuatro obreros murieron y otro resultó gravemente herido este domingo por la caída de un montacargas desde un noveno piso en la ciudad santafesina de San Lorenzo.

Ocurrió pasado el mediodía del domingo en San Carlos 1070 y, según reportaron fuentes oficiales citadas por La Capital, el sobreviviente fue trasladado de urgencia al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria en grave estado. El hombre fue fue identificado como Fernando Guerra y presenta fractura de tibia y peroné y pelvis

Según reportaron medios locales, el ascensor tenía capacidad para cuatro personas, pero al momento del accidente, eran cinco.

Según la prensa santafesina, la sobrecarga sería uno de los factores que podría haber provocado la caída.

Todos habían llegado recientemente desde Buenos Aires y eran oriundos de Villa Ocampo, Santa Fe, indicó Rosario 3.

Ninguna de las víctimas fue aún identificada, mientras se llevan a cabo los primeros pasos de la investigación.

La Capital reconstruyó además que, al llegar, la policía encontró una escena en la que los cinco operarios había sido sacados del hueco del ascensor y estaban allí tendidos en el suelo.

El sereno de la obra fue uno de los primeros en brindar testimonio a las autoridades al contar sobre el desplome del elevador.

Bomberos voluntarios trabajaron en el rescate y la Policía montó un operativo para asegurar la zona, mientras se realizaron peritajes para determinar cómo se produjo la caída del montacargas.

Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre la empresa a la que pertenecían los operarios ni sobre las circunstancias exactas que provocaron el accidente.

El fiscal de turno, Leandro Lucente del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo, ordenó la intervención del Gabinete Criminalístico de la PDI URII y la realización de las tareas periciales correspondientes.