Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 AGO 2025 | 20º
X
Somos Deporte

Tenso clima en Güemes tras la derrota ante All Boys por la Primera Nacional

Algunos hinchas fueron a vestuarios a recriminar el pésimo presente del Gaucho en el certamen doméstico, en donde quedó al borde del descenso directo.

Hoy 20:40

El mal momento de Güemes en la Primera Nacional se sintió también fuera de la cancha. Tras la derrota 2 a 1 ante All Boys en la Isla, varios hinchas se acercaron a los vestuarios para recriminarle al plantel y al cuerpo técnico el rendimiento del equipo, que sigue en zona de peligro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La situación genera preocupación entre los dirigentes, ya que el Gaucho quedó cerca del descenso directo y necesita resultados urgentes para recuperar la confianza de la afición y alejarse de la zona roja de la tabla. El próximo desafío será ante Arsenal en Sarandí, en un duelo clave para intentar revertir la racha negativa.

TEMAS Club Atlético Güemes Primera Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un ladrón terminó muerto de un tiro en la cabeza al intentar robar la moto a policías
  2. 2. En un entretenido duelo, Central Córdoba y Barracas igualaron en el "Madre de Ciudades"
  3. 3. Detuvieron al “perejil” del caso Nora Dalmasso: habría matado a un hombre en una pelea por fútbol
  4. 4. Día del Niño en Santiago: actividades para hacer con los peques este domingo
  5. 5. En un show de goles, River le ganó a Godoy Cruz en el Monumental, manda en la Zona B y llega afilado para la Libertadores
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT