Tenso clima en Güemes tras la derrota ante All Boys por la Primera Nacional

Algunos hinchas fueron a vestuarios a recriminar el pésimo presente del Gaucho en el certamen doméstico, en donde quedó al borde del descenso directo.
El mal momento de Güemes en la Primera Nacional se sintió también fuera de la cancha. Tras la derrota 2 a 1 ante All Boys en la Isla, varios hinchas se acercaron a los vestuarios para recriminarle al plantel y al cuerpo técnico el rendimiento del equipo, que sigue en zona de peligro.
La situación genera preocupación entre los dirigentes, ya que el Gaucho quedó cerca del descenso directo y necesita resultados urgentes para recuperar la confianza de la afición y alejarse de la zona roja de la tabla. El próximo desafío será ante Arsenal en Sarandí, en un duelo clave para intentar revertir la racha negativa.