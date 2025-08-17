Tenso clima en Güemes tras la derrota ante All Boys por la Primera Nacional

Algunos hinchas fueron a vestuarios a recriminar el pésimo presente del Gaucho en el certamen doméstico, en donde quedó al borde del descenso directo.

Hoy 20:40

El mal momento de Güemes en la Primera Nacional se sintió también fuera de la cancha. Tras la derrota 2 a 1 ante All Boys en la Isla, varios hinchas se acercaron a los vestuarios para recriminarle al plantel y al cuerpo técnico el rendimiento del equipo, que sigue en zona de peligro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La situación genera preocupación entre los dirigentes, ya que el Gaucho quedó cerca del descenso directo y necesita resultados urgentes para recuperar la confianza de la afición y alejarse de la zona roja de la tabla. El próximo desafío será ante Arsenal en Sarandí, en un duelo clave para intentar revertir la racha negativa.