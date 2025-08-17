Multitudinario cierre de la Fiesta de la Abuela Carabajal en La Banda

La edición 2025 concluyó con una emotiva jornada llena de música, baile y homenaje en el histórico barrio Los Lagos.

Con una convocatoria masiva y un profundo clima de celebración, este domingo culminó con éxito la Fiesta de la Abuela María Luisa Paz de Carabajal, uno de los eventos más emblemáticos de la cultura popular bandeña.

Como cada año, el barrio Los Lagos, en la ciudad de La Banda, se convirtió en el epicentro de la música folclórica, la danza y el encuentro familiar.

La última jornada de esta tradicional fiesta arrancó desde las 14 con presentaciones de artistas consagrados de la familia Carabajal. Subieron al escenario figuras como Cuti y Roberto Carabajal, Peteco Carabajal, Roxana Carabajal, Mariela Carabajal, Pablo Carabajal y Homero Carabajal Cárpena, en una tarde cargada de emoción y homenajes a doña María Luisa.

El cierre oficial llegó a las 19 horas, cuando Raúl Fernando "Demi" Carabajal, nieto de la Abuela Carabajal, se presentó en el escenario “Las manos de mi madre” para brindar un emotivo espectáculo de despedida, en el que agradeció al público y rindió tributo a su legado.

Como es habitual, la fiesta tuvo una gran concurrencia durante todas sus jornadas, con visitantes de todo el país —especialmente del sur argentino— que colmaron tanto el patio de la casa de la abuela como las distintas peñas instaladas en los alrededores.

Este año, además, se destacaron las propuestas culturales como la Peña Sonckoy, de Cuti y Roberto Carabajal, que se realizó en el predio de los Silos, y la vuelta de la ya clásica Peña La Fisura. A esto se sumó la inauguración de un nuevo espacio cultural: la Casa de la Chacarera, que se convirtió en uno de los atractivos más visitados del encuentro.

Durante esta edición 2025 también se rindió homenaje a grandes figuras de la familia Carabajal. La Municipalidad de La Banda inauguró el Paseo Mario Rolando "Musha" Carabajal, sobre calle Dalmiro Coronel Lugones, y en el cine Renzi se realizó un emotivo espectáculo para recordar a Eduardo "Chaca" Carabajal.