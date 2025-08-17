Miles de santiagueños celebraron el Día del Niño en el Parque Aguirre

Familias disfrutaron de una jornada llena de juegos, sorteos y espectáculos organizada por la Municipalidad de la Capital.

El Parque Aguirre se convirtió este fin de semana en el punto de encuentro de miles de familias santiagueñas que se acercaron para celebrar el Día del Niño.

La Municipalidad de la Capital organizó un evento en el playón de la Banda de Música de la Policía, donde hubo sorteos, shows en vivo y actividades recreativas para toda la familia.

La intendente de la ciudad, Ing. Norma Fuentes, participó de la jornada y expresó: “Una enorme alegría ver al Parque Aguirre convertido en un lugar de juego para los niños y las familias. Esto es parte de una política de Estado, pensando siempre en el disfrute de todos los santiagueños. En septiembre es el mes de la juventud y del jubilado, así que tenemos programadas muchas actividades para esas fechas. Feliz día para todos y que disfruten todo lo que hemos preparado para ustedes”.

El festejo dejó imágenes de sonrisas, juegos y momentos compartidos, en una jornada que reafirmó la importancia de los espacios públicos como lugares de encuentro y disfrute comunitario.