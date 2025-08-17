Ingresar
Daniela Christiansson y Maxi López esperan su segundo hijo: cuándo revelarán el sexo

La modelo sueca, embarazada de su segundo hijo con el exfutbolista, habló sobre la dulce espera y dio detalles del momento del anuncio.

Daniela Christiansson y Maxi López esperan su segundo hijo. A casi dos meses de anunaciar la noticia, la modelo sueca contó cuándo revelarán el sexo del bebé y qué esperan para hacerlo.

Este domingo, la pareja del exfutbolista compartió una tierna foto junto a su hija Elle. Al lado de ellas se puede ver unos cubos donde se lee la palabra “baby” que en el interior tienen globos rosas y celestes.

“Vamos a compartir el sexo del bebé recién después de contárselo primero a nuestros más queridos”, escribió frente a las consultas que recibió por parte de los internautas. Acto seguido, explicó: “Todavía me falta abrazar y charlar con varias personas especiales”.

