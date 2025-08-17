Ingresar
Norma Fuentes saludó a los niños en su día destacando la participación familiar en los festejos del parque Aguirre

La intendente Norma Fuentes acompañó los festejos organizados por la Municipalidad de la Capital, en una jornada llena de juegos, espectáculos y alegría.

Hoy 20:51

En un Parque Aguirre colmado de familias, la intendente, Ing. Norma Fuentes, saludó a los niños y las niñas durante los festejos por el Día de la Niñez organizados por la Municipalidad de la Capital.

La jefa comunal expresó su satisfacción por la enérgica participación de miles de chicos y chicas que disfrutaron junto a sus padres de las actividades recreativas programadas para agasajarlos en su día.

"Es una alegría para nosotros ver a tantas familias acompañando a los más chicos en su día, pues no hay nada más lindo que ver a un niño disfrutar y ser feliz junto a sus amigos y su familia", expresó la Ing. Fuentes.

"Es una política del Estado municipal brindar ámbitos de participación a las familias santiagueñas, donde todos puedan encontrarse, compartir y socializar en los espacios públicos", indicó.

La intendente también resaltó "la importancia de brindar amor a los más chicos para que, cuando crezcan, puedan dar respeto y cariño a los demás, que son los valores que necesita nuestra comunidad para seguir creciendo".

La celebración se desarrolló con una multitudinaria participación de vecinos, que disfrutaron de coloridas animaciones, espectáculos artísticos, sorteos de bicicletas, castillos inflables, ferias de emprendedores y juegos interactivos y de realidad virtual, entre otras atracciones.

