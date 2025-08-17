Ingresar
La intendente Fuentes participó del acto oficial en homenaje al general San Martín

Se rindió homenaje al “Padre de la Patria” en un clima de unidad y respeto, donde se destacó su ejemplo de coraje, fraternidad y entrega a la Nación.

Hoy 20:51

La intendente, Ing. Norma Fuentes, participó del acto central en homenaje al 175º aniversario del fallecimiento del General Don José de San Martín, que fue encabezado por el Gobernador, Dr. Gerardo Zamora.

También participaron de la ceremonia el vicegobernador, Carlos Silva Neder y el jefe de gabinete, Elías Suárez; además de ministros, secretarios, diputados, concejales, representantes del poder judicial y de las fuerzas de seguridad e instituciones educativas.

Se rindió homenaje al “Padre de la Patria” en un clima de unidad y respeto, donde se destacó su ejemplo de coraje, fraternidad y entrega a la Nación, como valores que siguen guiando los pasos del pueblo argentino.

