El conmovedor recuerdo de Pampita para Blanca en el Día de la Niñez

La modelo compartió una imagen nunca antes vista de su hija Blanca, abrazando a su hermano Bautista.

Hoy 21:08

Pampita compartió una imagen en la que Blanca, su hija mayor fallecida en 2012, aparece abrazando a su hermano Bautista. La modelo eligió este gesto para conmemorar el Día de la Niñez y así reafirmó el lugar imborrable de la niña en la memoria familiar. La jornada del 17 de agosto movilizó a numerosas figuras públicas, pero la modelo optó por una evocación íntima y visual.

En sus historias de Instagram, resubió un collage publicado por la cuenta de fanáticos hermanitosvicuna_, dedicada a la familia Vicuña-Ardohain. La composición muestra a sus cinco hijos: en la parte superior, Blanca y Bautista; debajo, Benicio y Beltrán abrazando a Ana, la hija menor nacida de su relación con Roberto García Moritán.

El homenaje no incluyó palabras extensas ni publicaciones adicionales. Pampita optó por la imagen y un breve texto que dice: “Feliz día del niño mis amores”, junto a un emoji de un corazón rojo encintado. La presencia de Blanca en la fotografía fue el detalle que más conmovió a sus seguidores, que interpretaron el gesto como una reafirmación de que la niña sigue siendo parte esencial de la familia.