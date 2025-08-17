Ingresar
Roger Nediani lanzó su candidatura a gobernador acompañado por Jorge Mussetti como primer diputado provincial

El Frente Unidos para el Futuro presentó su lista de cara a las elecciones provinciales. La fórmula será completada por Silvina González como vicegobernadora.

Hoy 23:50

Durante la noche del domingo, el Frente Unidos para el Futuro oficializó su lista de candidatos para las próximas elecciones provinciales. 

El actual intendente de La Banda, Roger Elías Nediani, encabezará la boleta como candidato a gobernador, acompañado por Silvina González como aspirante a la vicegobernación.

En la categoría de diputados provinciales, la lista estará encabezada por Jorge Mussetti, seguido por Mariana Elizabeth Morales y Rubén Colombo, en los primeros lugares. Completan la nómina de titulares:

  • Claudia Analía Achával
  • Carlos María Borges
  • Tomasa Guillermina Pereyra
  • Daniel Owen Drauz
  • Silvia Beatriz Ponce
  • Reinaldo Vicente "Pololo" Astrada
  • María Ascención Escañuela
  • Martín Daniel Vega
  • Susana Alejandra Moreno
  • Dagoberto Osvaldo Díaz
  • María Clelia Gutiérrez
  • Carlos Alberto Gómez
  • Viviana Zaick
  • Nicolás Ulla
  • Mercedes de Jesús Diozquez
  • Ángel José Fili
  • Nanci Raquel Bustamante
  • Marcos Isaías Layús
  • Miriam Mercedes Flint
  • Horacio Mocagatta
  • Patricia Analía Leiva
  • Santiago Exequiel Malago
  • Silvia Ramona Muzzi
  • Gustavo Alejandro Villavicencio
  • Leysi Elizabeth Biasini
  • Héctor Miguel Ceferino Rizolo
  • Marisa Mónica Concha
  • Samuel Pineda
  • Fanny Alba Nediani
  • Roberto Marcelo Jaimes
  • "Mary" Fily
  • Luis Alejandro González Gerez
  • Valentina Tizana Casazola Agüero
  • Antonio "Toño" Suviria
  • Victoria Adriana Agostina Morán
  • Juan Carlos Rivero
  • Roxana Verónica Ovejero Chaneton

En un comunicado conjunto, Nediani y Mussetti destacaron su alineamiento con el Frente Fuerza Patria a nivel nacional, al que apoyarán en las categorías de senadores y diputados nacionales. Señalaron que esta decisión responde a la necesidad de “fortalecer la lucha contra las políticas del gobierno nacional que perjudican a los santiagueños”.

La presentación marcó el inicio formal de la campaña del frente, que buscará consolidar su espacio tanto en el Ejecutivo provincial como en la Legislatura, con un fuerte respaldo en el departamento Banda y otras zonas claves del interior.

