Roger Nediani lanzó su candidatura a gobernador acompañado por Jorge Mussetti como primer diputado provincial

El Frente Unidos para el Futuro presentó su lista de cara a las elecciones provinciales. La fórmula será completada por Silvina González como vicegobernadora.
Durante la noche del domingo, el Frente Unidos para el Futuro oficializó su lista de candidatos para las próximas elecciones provinciales.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El actual intendente de La Banda, Roger Elías Nediani, encabezará la boleta como candidato a gobernador, acompañado por Silvina González como aspirante a la vicegobernación.
En la categoría de diputados provinciales, la lista estará encabezada por Jorge Mussetti, seguido por Mariana Elizabeth Morales y Rubén Colombo, en los primeros lugares. Completan la nómina de titulares:
En un comunicado conjunto, Nediani y Mussetti destacaron su alineamiento con el Frente Fuerza Patria a nivel nacional, al que apoyarán en las categorías de senadores y diputados nacionales. Señalaron que esta decisión responde a la necesidad de “fortalecer la lucha contra las políticas del gobierno nacional que perjudican a los santiagueños”.
La presentación marcó el inicio formal de la campaña del frente, que buscará consolidar su espacio tanto en el Ejecutivo provincial como en la Legislatura, con un fuerte respaldo en el departamento Banda y otras zonas claves del interior.