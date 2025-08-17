Roger Nediani lanzó su candidatura a gobernador acompañado por Jorge Mussetti como primer diputado provincial

El Frente Unidos para el Futuro presentó su lista de cara a las elecciones provinciales. La fórmula será completada por Silvina González como vicegobernadora.

Hoy 23:50

Durante la noche del domingo, el Frente Unidos para el Futuro oficializó su lista de candidatos para las próximas elecciones provinciales.

El actual intendente de La Banda, Roger Elías Nediani, encabezará la boleta como candidato a gobernador, acompañado por Silvina González como aspirante a la vicegobernación.

En la categoría de diputados provinciales, la lista estará encabezada por Jorge Mussetti, seguido por Mariana Elizabeth Morales y Rubén Colombo, en los primeros lugares. Completan la nómina de titulares:

Claudia Analía Achával

Carlos María Borges

Tomasa Guillermina Pereyra

Daniel Owen Drauz

Silvia Beatriz Ponce

Reinaldo Vicente "Pololo" Astrada

María Ascención Escañuela

Martín Daniel Vega

Susana Alejandra Moreno

Dagoberto Osvaldo Díaz

María Clelia Gutiérrez

Carlos Alberto Gómez

Viviana Zaick

Nicolás Ulla

Mercedes de Jesús Diozquez

Ángel José Fili

Nanci Raquel Bustamante

Marcos Isaías Layús

Miriam Mercedes Flint

Horacio Mocagatta

Patricia Analía Leiva

Santiago Exequiel Malago

Silvia Ramona Muzzi

Gustavo Alejandro Villavicencio

Leysi Elizabeth Biasini

Héctor Miguel Ceferino Rizolo

Marisa Mónica Concha

Samuel Pineda

Fanny Alba Nediani

Roberto Marcelo Jaimes

"Mary" Fily

Luis Alejandro González Gerez

Valentina Tizana Casazola Agüero

Antonio "Toño" Suviria

Victoria Adriana Agostina Morán

Juan Carlos Rivero

Roxana Verónica Ovejero Chaneton

En un comunicado conjunto, Nediani y Mussetti destacaron su alineamiento con el Frente Fuerza Patria a nivel nacional, al que apoyarán en las categorías de senadores y diputados nacionales. Señalaron que esta decisión responde a la necesidad de “fortalecer la lucha contra las políticas del gobierno nacional que perjudican a los santiagueños”.

La presentación marcó el inicio formal de la campaña del frente, que buscará consolidar su espacio tanto en el Ejecutivo provincial como en la Legislatura, con un fuerte respaldo en el departamento Banda y otras zonas claves del interior.