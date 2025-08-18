Elecciones 2025: el peronismo confirmó sus listas en 14 provincias bajo el sello Fuerza Patria

Tras intensas negociaciones, el Partido Justicialista logró acordar una lista de unidad y presentó candidaturas en gran parte del país.

Hoy 00:21

Presionado por el acuerdo entre Javier Milei y Mauricio Macri, el peronismo logró inscribir el frente Fuerza Patria en 14 jurisdicciones del país y en las diez restantes selló alianzas con otras fuerzas políticas y partidos locales.

En la provincia de Buenos Aires se conocieron los candidatos un día antes del plazo máximo para el cierre de listas, tras la intervención de Cristina Kirchner, pero en otros distritos las tensiones dificultaron la inscripción de los integrantes de las boletas; en algunos apenas se difundieron quiénes las encabezarán.

Provincia de Buenos Aires

Candidatos a diputados nacionales:

Jorge Taiana

Jimena López

Juan Grabois

Vanesa Siley

Sergio Palazzo

Teresa García

Horacio Pietragalla

Agustina Propato

Hugo Moyano

Fernanda Díaz

Sebastián Galmarini

Fernanda Miño

Hugo Yasky

Mariana Salzman

Nicolás Trotta

Ciudad de Buenos Aires

Candidatos a senadores nacionales

Mariano Recalde

Ana Arias

Candidatos a diputados nacionales

Itaí Hagman

Kelly Olmos

Santiago Roberto

Lucía Cámpora

Catamarca

Candidatos a diputados nacionales

Fernando Monguillot

Claudia Palladino

Alberto Natella

Chaco

Candidatos a senadores nacionales

Jorge Capitanich

Magda Ayala

Rodrigo Ocampo

María Laura Zacarías

Candidatos a diputados nacionales

Sergio Dolce

Julieta Campo

Juan Manuel García

Luisina Lita

Córdoba

Candidatos a diputados nacionales

Pablo Carro

Corrientes

Candidatos a diputados nacionales

Raúl “Rulo” Hadad

Chubut

Candidatos a diputados nacionales

Juan Pablo Luque

Lorena Elisaincin

Entre Ríos

Candidatos a senadores nacionales

Adán Bahl

Adriana Meza Torres

Candidatos a diputados nacionales

Guillermo Michel

Laura Marclay

Andrés Sabella

María Fabiana Leiva

Jacob Minguillón

Formosa

Candidatos a diputados nacionales

María Graciela de la Rosa

Néstor Fabián Cáceres

Mirta Mabel Retamozo

Camilo Javier Orrabalis

La Pampa

Candidatos a diputados nacionales

Abelardo Ferrán

Lichi Marín

Ceferino Almudevar

Mónica Valor

Federico Ignaszewski

Rodecia Bernelli

La Rioja

Candidatos a diputados nacionales

Gabriela Pedrali

Ricardo Herrera

Ariana Olima

Ariel Bejarano

Mendoza

Candidatos a diputados nacionales

Emir Félix

Marisa Uceda

Matías Stevanato

Flor Destéfanis

Fernando Ubieta

Misiones

Candidatos a diputados nacionales

Oscar Herrera Ahuad

Neuquén

Candidatos a senadores nacionales

Silvia Sapag

Sebastián Villegas

Carina Ortiza

Pablo Maldonado

Candidatos a diputados nacionales

Beatriz Gentile

Fernando Pieroni

Mecedes Lamarca

Juan Celli

Magdalena Jacobo

Lautaro Luque

Río Negro

Candidatos a senadores nacionales

Martín Soria

Ana Marks

Héctor Leineker

Candidatos a diputados nacionales

Adriana Serquis

Leandro Costa Brutten

Zulma Romero

Salta

Candidatos a senadores nacionales

Juan Manuel Urtubey

Nora del Valle Giménez

Candidatos a diputados nacionales

Emilio Estrada

San Juan

Candidatos a diputados nacionales

Cristian Andino

Romina Rosas

Fabián Gramajo

San Luis

Candidatos a diputados nacionales

Jorge “Gato” Fernández

Gloria Petrino

José Farías

Natalia Zabala Chacur

Sergio Tamayo

Blanca “Beby” Pereyra

Santa Cruz

Candidatos a diputados nacionales

Juan Carlos Molina

Moira Lanesan Sancho

Javier Belloni

Amadeo Figueroa

Santa Fe

Candidatos a diputados nacionales

Caren Tepp

Agustín Rossi

Alejandra Borgatta

Oscar “Cachi” Martínez

Santiago del Estero

Candidatos a senadores nacionales

Gerardo Zamora

Elia Esther del Carmen Moreno

Candidatos a diputados nacionales

Jorge Mukdise

Cecilia Ines López Pasquali de Balmaceda

Astor Aníbal Padula

Tierra del Fuego

Candidatos a senadores nacionales

Cristina López

Federico Runin

Candidatos a diputados nacionales

Paulo Agustín Tita

Paola Mancilla

Tucumán

Candidatos a diputados nacionales