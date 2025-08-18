Ingresar
Elecciones 2025: el peronismo confirmó sus listas en 14 provincias bajo el sello Fuerza Patria

Tras intensas negociaciones, el Partido Justicialista logró acordar una lista de unidad y presentó candidaturas en gran parte del país.

Hoy 00:21

Presionado por el acuerdo entre Javier Milei y Mauricio Macri, el peronismo logró inscribir el frente Fuerza Patria en 14 jurisdicciones del país y en las diez restantes selló alianzas con otras fuerzas políticas y partidos locales.

En la provincia de Buenos Aires se conocieron los candidatos un día antes del plazo máximo para el cierre de listas, tras la intervención de Cristina Kirchner, pero en otros distritos las tensiones dificultaron la inscripción de los integrantes de las boletas; en algunos apenas se difundieron quiénes las encabezarán.

Provincia de Buenos Aires

Candidatos a diputados nacionales:

  • Jorge Taiana
  • Jimena López
  • Juan Grabois
  • Vanesa Siley
  • Sergio Palazzo
  • Teresa García
  • Horacio Pietragalla
  • Agustina Propato
  • Hugo Moyano
  • Fernanda Díaz
  • Sebastián Galmarini
  • Fernanda Miño
  • Hugo Yasky
  • Mariana Salzman
  • Nicolás Trotta

Ciudad de Buenos Aires

Candidatos a senadores nacionales

  • Mariano Recalde
  • Ana Arias

Candidatos a diputados nacionales

  • Itaí Hagman
  • Kelly Olmos
  • Santiago Roberto
  • Lucía Cámpora

Catamarca

Candidatos a diputados nacionales

  • Fernando Monguillot
  • Claudia Palladino
  • Alberto Natella

Chaco

Candidatos a senadores nacionales

  • Jorge Capitanich
  • Magda Ayala
  • Rodrigo Ocampo
  • María Laura Zacarías

Candidatos a diputados nacionales

  • Sergio Dolce
  • Julieta Campo
  • Juan Manuel García
  • Luisina Lita

Córdoba

Candidatos a diputados nacionales

  • Pablo Carro

Corrientes

Candidatos a diputados nacionales

  • Raúl “Rulo” Hadad

Chubut

Candidatos a diputados nacionales

  • Juan Pablo Luque
  • Lorena Elisaincin

Entre Ríos

Candidatos a senadores nacionales

  • Adán Bahl
  • Adriana Meza Torres

Candidatos a diputados nacionales

  • Guillermo Michel
  • Laura Marclay
  • Andrés Sabella
  • María Fabiana Leiva
  • Jacob Minguillón

Formosa

Candidatos a diputados nacionales

  • María Graciela de la Rosa
  • Néstor Fabián Cáceres
  • Mirta Mabel Retamozo
  • Camilo Javier Orrabalis

La Pampa

Candidatos a diputados nacionales

  • Abelardo Ferrán
  • Lichi Marín
  • Ceferino Almudevar
  • Mónica Valor
  • Federico Ignaszewski
  • Rodecia Bernelli

La Rioja

Candidatos a diputados nacionales

  • Gabriela Pedrali
  • Ricardo Herrera
  • Ariana Olima
  • Ariel Bejarano

Mendoza

Candidatos a diputados nacionales

  • Emir Félix
  • Marisa Uceda
  • Matías Stevanato
  • Flor Destéfanis
  • Fernando Ubieta

Misiones

Candidatos a diputados nacionales

  • Oscar Herrera Ahuad

Neuquén

Candidatos a senadores nacionales

  • Silvia Sapag
  • Sebastián Villegas
  • Carina Ortiza
  • Pablo Maldonado

Candidatos a diputados nacionales

  • Beatriz Gentile
  • Fernando Pieroni
  • Mecedes Lamarca
  • Juan Celli
  • Magdalena Jacobo
  • Lautaro Luque

Río Negro

Candidatos a senadores nacionales

  • Martín Soria
  • Ana Marks
  • Héctor Leineker

Candidatos a diputados nacionales

  • Adriana Serquis
  • Leandro Costa Brutten
  • Zulma Romero

Salta

Candidatos a senadores nacionales

  • Juan Manuel Urtubey
  • Nora del Valle Giménez

Candidatos a diputados nacionales

  • Emilio Estrada

San Juan

Candidatos a diputados nacionales

  • Cristian Andino
  • Romina Rosas
  • Fabián Gramajo

San Luis

Candidatos a diputados nacionales

  • Jorge “Gato” Fernández
  • Gloria Petrino
  • José Farías
  • Natalia Zabala Chacur
  • Sergio Tamayo
  • Blanca “Beby” Pereyra

Santa Cruz

Candidatos a diputados nacionales

  • Juan Carlos Molina
  • Moira Lanesan Sancho
  • Javier Belloni
  • Amadeo Figueroa

Santa Fe

Candidatos a diputados nacionales

  • Caren Tepp
  • Agustín Rossi
  • Alejandra Borgatta
  • Oscar “Cachi” Martínez

Santiago del Estero

Candidatos a senadores nacionales

  • Gerardo Zamora
  • Elia Esther del Carmen Moreno

Candidatos a diputados nacionales

  • Jorge Mukdise
  • Cecilia Ines López Pasquali de Balmaceda
  • Astor Aníbal Padula

Tierra del Fuego

Candidatos a senadores nacionales

  • Cristina López
  • Federico Runin

Candidatos a diputados nacionales

  • Paulo Agustín Tita
  • Paola Mancilla

Tucumán

Candidatos a diputados nacionales

  • Osvaldo Jaldo
  • Gladys Medina
  • Javier Noguera
  • Elia Fernández
  • Juan Manzur
  • Carolina Vargas Fernández
  • Miguel Acevedo

