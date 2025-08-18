Gal Gadot, polémica: vincula el fracaso de Blancanieves con la oposición a Israel

La actriz, que compartió protagonismo con Rachel Zegler en el más reciente remake de acción real de Disney, se refirió a las críticas tras el estrepitoso fracaso de la película, uno de los mayores desastres cinematográficos del año.

Hoy 07:43

La factoría Disney atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente tras el estrepitoso fracaso de Blancanieves, cuyo coste para el estudio se estima en 350 millones de dólares. Aunque el éxito arrollador de Lilo & Stitch —otro remake que se coronó como la película estadounidense más taquillera de 2025— amortiguó las pérdidas, el caso de Blancanieves continúa siendo motivo de tensión dentro de la compañía.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El proyecto acumuló polémicas desde el inicio. La elección de Rachel Zegler como protagonista fue objeto de críticas en redes por “no ser lo suficientemente blanca” para el papel, mientras que la decisión de recrear a los siete enanitos con CGI generó rechazo entre los seguidores del clásico. A ello se sumaron las opiniones políticas de sus actrices principales, que encendieron aún más el debate.

Gal Gadot

Disney intentó contener la situación cuando Zegler expresó su apoyo a Palestina, presionándola para que guardara silencio. Con el desplome en taquilla, gran parte de la responsabilidad recayó sobre ella. Por el contrario, su coprotagonista Gal Gadot, conocida por su afinidad con Israel, atribuyó el mal rendimiento del filme al “odio hacia Israel”.

En una entrevista para el podcast israelí The A Talks, Gadot declaró: “Esto pasa en varias industrias, incluido Hollywood. Hay presión hacia los famosos para hablar en contra de Israel. Siempre trato de explicar lo que sucede aquí, pero la gente toma sus propias decisiones. Me decepcionó cómo la película se vio afectada y que no le fuera bien en taquilla. Pero son cosas que pasan, unas veces ganas y otras pierdes”.

La actriz también relató que tras el rodaje de Blancanieves viajó a Londres para filmar The Runner, donde enfrentó manifestaciones de grupos pro palestinos que la atacaron personalmente: “Fue una experiencia difícil, muy complicada y desagradable”, confesó.

Gal Gadot