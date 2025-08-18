"Hasta las elecciones, el Gobierno defiende dos cosas: la quietud del dólar y la inflación que comience con 1%"

Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este lunes para Radio Panorama.
El analista económico Osvaldo Granados aseguró este lunes que la política financiera del Gobierno se encuentra hoy condicionada por dos objetivos inmediatos: mantener estable el dólar y mostrar una inflación que arranque con el número 1 en las próximas mediciones, todo de cara a las elecciones de octubre.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
En su columna para Radio Panorama, Granados recordó que hasta hace poco los bancos contaban con las letras fiscales a 24 horas, que permitían colocar dinero por un día y obtener intereses. “El Banco Central se cansa y lo elimina, y manda a Lecap a 30 o 60 días porque quería descongestionar. Y ahí empezó la pulseada”, explicó.
Según detalló, este cambio expuso nuevamente la posición dominante de las entidades financieras: “Mucha gente del gobierno sabe que los bancos siempre tuvieron la de ganar. El crédito que dan es del 60 o 70% del PBI en otros países; en Argentina es apenas el 9%. Hasta ahora, le prestaban al Estado, no trabajaban de bancos”, cuestionó.
Granados también se refirió a la licitación de este lunes, que involucra alrededor de 6 billones de pesos. Explicó que el encaje bancario se elevó al 50% y que, con el 10% restante, los bancos pueden comprar bonos y recibir intereses. “Esto provocó complicaciones en un contexto electoral, porque el Gobierno defiende esas dos variables clave: dólar quieto e inflación contenida”, señaló.
Por último, habló sobre la reciente decisión favorable a la Argentina en Estados Unidos en relación con la entrega de acciones: “Votaron a favor nuestro, no tenemos que entregar las acciones. ¿Alguien podía pensar que había un estudio que no fuese a favor de la Argentina? No era tan difícil conseguir un juicio favorable”, concluyó.