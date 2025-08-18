La Plata: un policía abatió a un ladrón adolescente y terminó detenido

El efectivo habría disparado tras un intento de robo. El motochorro tenía causas abiertas.

Un hecho de particular violencia ocurrió ayer domingo en Los Hornos, jurisdicción de La Plata. Allí, en la esquina de las calles 68 y 135, un efectivo de la Policía Bonaerense mató a tiros a un motochorro que supuestamente intentó robarle. El delincuente, afirman fuentes del caso a Infobae, tenía 16 años y antecedentes previos. El ladrón fue trasladado a un hospital de la zona, donde luego perdió la vida.

La alerta del hecho llegó al 911. Efectivos de la Comisaría 3° de La Plata llegaron al lugar. Allí, encontraron al policía, un oficial de 29 años, que aseguró que circulaba con su novia a bordo de su moto cuando fue sorprendido por dos motochorros. Los delincuentes lo amenazaron para que entregue su vehículo. De inmediato, el oficial se identificó como policía. Según su relato, los delincuentes le apuntaron con una pistola; el oficial desenfundó su arma reglamentaria y disparó. Uno cayó, con una bala a la altura de la cintura; el otro huyó.

Una ambulancia llegó al lugar; el delincuente herido fue trasladado al Hospital San Martín, con riesgo de muerte.

El episodio motivó la apertura de un expediente en la UFI N°4 platense por el delito de tentativa de homicidio; el policía fue aprehendido. La fiscalía dispuso que se incaute el arma usada en el hecho, así como la moto que el delincuente habría intentado robar. El área de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense inició un expediente administrativo.

Poco antes de la medianoche, el presunto delincuente murió en el hospital. Su nombre era Thiago R.: tenía 16 años, así como una lista de arrestos previos en comisarías de la jurisdicción.

Según registros oficiales, Thiago R. había caído dos veces este año. Fue arrestado el 24 de abril y luego el 9 de mayo por la misma Comisaría 3°, por los delitos de tentativa de robo, robo en banda y resistencia a la autoridad. En ambos casos, a pesar de ser imputable por su edad, estuvo apenas un día detenido.