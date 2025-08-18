Ingresar
Celebraron el Día del Niño a pura alegría en el CePSI con juegos, regalos y personajes de Star Wars

Voluntarios de la Cruz Roja y la Legión 501 sorprendieron a los niños con actividades especiales, dulces y juguetes. Visitaron salas de internación.

Hoy 09:18
Día del niño

Este domingo, el auditorio del hospital CePSI “Eva Perón” se transformó en un espacio lleno de alegría, risas y emoción por el Día del Niño

La jornada fue organizada en el marco del proyecto de apoyo y acompañamiento a pacientes con quemaduras, impulsado por los voluntarios de Cruz Roja Argentina, Filial Santiago del Estero.

Durante la celebración, los niños que se encuentran internados o en tratamiento en el hospital disfrutaron de juegos, golosinas y juguetes, compartiendo un grato momento con sus familias, los voluntarios y el personal de salud.

Una de las sorpresas más impactantes fue la presencia de los Dark Side Warriors Legion 501 Garrison Argentina, un grupo que representa oficialmente a los icónicos personajes de la saga Star Wars. Vestidos como Darth Vader, stormtroopers y otros personajes, recorrieron el auditorio y las salas de internación, llevando sonrisas a los pequeños que no podían movilizarse.

Día del niño Día del niño

Estas actividades no solo generaron un momento de felicidad, sino que también tienen un impacto positivo en la salud emocional y física de los niños. Según explicaron los organizadores, encuentros de este tipo ayudan a disminuir el trauma psicológico, favorecen la liberación de hormonas como la dopamina, serotonina, endorfinas y oxitocina, y contribuyen a reducir el dolor, acelerar la recuperación y disminuir el uso de analgésicos.

El evento fue celebrado por médicos, enfermeros y familiares, que agradecieron la visita y destacaron la importancia de generar estos espacios en contextos hospitalarios.

