Celebraron el Día del Niño a pura alegría en el CePSI con juegos, regalos y personajes de Star Wars

Voluntarios de la Cruz Roja y la Legión 501 sorprendieron a los niños con actividades especiales, dulces y juguetes. Visitaron salas de internación.

Hoy 09:18

Este domingo, el auditorio del hospital CePSI “Eva Perón” se transformó en un espacio lleno de alegría, risas y emoción por el Día del Niño.

La jornada fue organizada en el marco del proyecto de apoyo y acompañamiento a pacientes con quemaduras, impulsado por los voluntarios de Cruz Roja Argentina, Filial Santiago del Estero.

Durante la celebración, los niños que se encuentran internados o en tratamiento en el hospital disfrutaron de juegos, golosinas y juguetes, compartiendo un grato momento con sus familias, los voluntarios y el personal de salud.

Una de las sorpresas más impactantes fue la presencia de los Dark Side Warriors Legion 501 Garrison Argentina, un grupo que representa oficialmente a los icónicos personajes de la saga Star Wars. Vestidos como Darth Vader, stormtroopers y otros personajes, recorrieron el auditorio y las salas de internación, llevando sonrisas a los pequeños que no podían movilizarse.

Día del niño

Estas actividades no solo generaron un momento de felicidad, sino que también tienen un impacto positivo en la salud emocional y física de los niños. Según explicaron los organizadores, encuentros de este tipo ayudan a disminuir el trauma psicológico, favorecen la liberación de hormonas como la dopamina, serotonina, endorfinas y oxitocina, y contribuyen a reducir el dolor, acelerar la recuperación y disminuir el uso de analgésicos.

El evento fue celebrado por médicos, enfermeros y familiares, que agradecieron la visita y destacaron la importancia de generar estos espacios en contextos hospitalarios.