Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 AGO 2025 | 12º
X
Locales

Cortes programados de EDESE para este martes y miércoles

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 09:22

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Aquí, el cronograma de cortes informado por EDESE para este martes 19 y miércoles 20 de agosto:        

Martes: de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Mili, Estación Robles y sus zonas rurales aledañas; de 09:30 a 12:30 hs afectando a parte del barrio Cabildo de la ciudad Capital (comprendido entre Belgrano, Juncal, República De Líbano  y Solís) y a la localidad de El Arenal (dpto. Jimenez); de 13:00 a 16:00 hs afectando a la localidad de Campo Gallo y sus zonas rurales aledañas y a parte de la ciudad de Loreto (Colonia Hipólito Irigoyen); de 14:00 a 17:00 hs afectando a parte del barrio Borges 2° Ampliación de la ciudad Capital (comprendido entre Dra. Manuela Santucho, Ing. Jose Armando Raed, Jorge Washington Abalos y Jose Farhat) y a los barrios Independencia, Ulluas y Ampliación Ulluas de la ciudad Capital y de 14:30 hs a 17:30 hs afectando a las localidades de Pampa Mayoj, El Barrial, Villa Hipólita, Santa Elena (dpto. Banda).

Miércoles 20: de 09:00 a 12:00 hs afectando a los barrios Villa Griselda, Villa Inés, Palermo y Besares de la ciudad de La Banda y de 13:00 a 16:00 hs afectando a las localidades de Arraga, Simbol, Villa Silipica y Chañar Pujio (dpto. Silipica).

TEMAS Edese

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Taboada: menor de 14 años sufrió un aborto tras tomar pastillas que le dio su novio
  2. 2. Roger Nediani lanzó su candidatura a gobernador acompañado por Jorge Mussetti como primer diputado provincial
  3. 3. Elecciones 2025: los famosos que se lanzan a la política
  4. 4. La Libertad Avanza presentó su lista bonaerense con Espert a la cabeza y varias sorpresas
  5. 5. Elecciones 2025: el peronismo confirmó sus listas en 14 provincias bajo el sello Fuerza Patria
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT