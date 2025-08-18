Cortes programados de EDESE para este martes y miércoles

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.
Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.
Aquí, el cronograma de cortes informado por EDESE para este martes 19 y miércoles 20 de agosto:
Martes: de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Mili, Estación Robles y sus zonas rurales aledañas; de 09:30 a 12:30 hs afectando a parte del barrio Cabildo de la ciudad Capital (comprendido entre Belgrano, Juncal, República De Líbano y Solís) y a la localidad de El Arenal (dpto. Jimenez); de 13:00 a 16:00 hs afectando a la localidad de Campo Gallo y sus zonas rurales aledañas y a parte de la ciudad de Loreto (Colonia Hipólito Irigoyen); de 14:00 a 17:00 hs afectando a parte del barrio Borges 2° Ampliación de la ciudad Capital (comprendido entre Dra. Manuela Santucho, Ing. Jose Armando Raed, Jorge Washington Abalos y Jose Farhat) y a los barrios Independencia, Ulluas y Ampliación Ulluas de la ciudad Capital y de 14:30 hs a 17:30 hs afectando a las localidades de Pampa Mayoj, El Barrial, Villa Hipólita, Santa Elena (dpto. Banda).
Miércoles 20: de 09:00 a 12:00 hs afectando a los barrios Villa Griselda, Villa Inés, Palermo y Besares de la ciudad de La Banda y de 13:00 a 16:00 hs afectando a las localidades de Arraga, Simbol, Villa Silipica y Chañar Pujio (dpto. Silipica).