Una abuela de 93 años se hizo viral en TikTok por conducir hasta el trabajo de su nieta

El video superó las 20 millones de visualizaciones y desató un debate sobre la autonomía y seguridad de los mayores al conducir.

Hoy 09:34

La llegada de una abuela de 93 años al volante de su propio auto para visitar a su nieta en Almería, España, generó un fenómeno viral en TikTok.

El video, grabado por la nieta mientras la mujer estacionaba su vehículo frente a la estación de servicio donde trabaja, provocó una ola de reacciones y un debate sobre la autonomía y la seguridad de las personas mayores al conducir.

La protagonista del video es Noelia Caparrós, quien trabaja en una estación de servicio en el sur de España. Ella decidió registrar el momento en que su abuela llegaba para sorprenderla durante su jornada laboral.

En la publicación de TikTok, acompañó las imágenes con la frase: “POV: mi abuela viene a verme al trabajo y me alegra la mañana”, reflejando la emoción que le produjo la visita inesperada.

La grabación, compartida en la cuenta @noeliacaparros_, superó las 20 millones de visualizaciones en pocos días. La edad de la conductora, 93 años, generó tanto admiración como inquietud entre los usuarios, quienes debatieron sobre la capacidad de las personas mayores para manejar y los riesgos asociados.

En ese sentido, las reacciones en redes sociales reflejaron una amplia gama de opiniones. Muchos usuarios expresaron asombro y ternura ante la vitalidad de la abuela, mientras otros manifestaron preocupación por la seguridad vial.