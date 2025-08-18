Desenchufarse para sanar: cómo ayuda la desconexión digital a la salud mental

Diez días sin redes sociales pueden reducir la ansiedad, mejorar el sueño y recuperar el foco.

Hoy 10:09

Un desafío digital de diez días sin Instagram invita a soltar el celular y mirar hacia adentro: la propuesta busca que los participantes descubran nuevas formas de cuidar su bienestar emocional y, al mismo tiempo, reflexionen sobre el vínculo que mantienen con las redes sociales. La iniciativa surge en un contexto en el que cada vez más estudios advierten una conexión alarmante entre el consumo excesivo de estas plataformas y el desgaste de la salud mental.

El desafío propuesto incluye una pausa total de diez días en la actividad de redes sociales, apoyada por ejercicios de introspección, consejos para establecer límites digitales y actividades interactivas. Durante este periodo, los organizadores brindan herramientas prácticas, como diarios de reflexión y recomendaciones para modificar hábitos digitales, con el fin de favorecer una relación más saludable con la tecnología.

El vínculo entre el uso de redes sociales y el bienestar emocional está respaldado por cifras concretas. Una encuesta reciente de Healthline indica que el 25% de los participantes percibe que las plataformas digitales afectan negativamente su salud mental, mientras que el 53% cree que reducir el tiempo de uso sería beneficioso.

Entre quienes presentaron problemas de salud mental surgidos o agravados durante la pandemia, este porcentaje alcanza el 66%. Por otra parte, el 29% de los encuestados asegura necesitar varios días de descanso para notar mejoras, una cifra que sube al 46% en jóvenes de 15 a 24 años. Estas cifras evidencian una tendencia global y resaltan la necesidad de reconsiderar los hábitos digitales, especialmente para aquellos que enfrentan problemas emocionales.

Un trabajo realizado en 2015 en el Reino Unido reveló que los niños que invertían tres horas o más al día en redes sociales durante los días escolares duplicaban la probabilidad de presentar niveles elevados de malestar.

En 2018, otra investigación demostró que reducir el tiempo en redes sociales se relacionaba directamente con mejoras en síntomas de depresión y soledad. En tanto, una encuesta de ExpressVPN en 2021, que involucró a 1.500 estadounidenses, halló que el 86% percibía un impacto negativo de las plataformas en su felicidad y autoimagen; entre el 79% y el 83% reportaba efectos adversos en ansiedad, soledad y depresión.

Otra encuesta online de 2022, que abarcó Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Noruega, concluyó que quienes usaban redes sociales para entretenimiento o para combatir la soledad durante la pandemia tenían una peor salud mental. Si bien emplear estas plataformas para mantener relaciones personales aportaba ciertos beneficios, el tiempo excesivo seguía correlacionado con el deterioro general del bienestar emocional.

Frente a este panorama, Healthline sugiere alternativas prácticas para reducir la dependencia digital. Quienes usan las redes sociales para relajarse pueden optar por caminar, escuchar música, leer, practicar yoga, cocinar o disfrutar de una bebida caliente.

Si la motivación principal es la conexión, se recomienda reemplazar las interacciones online por llamadas, videollamadas, encuentros personales, actividades comunitarias o voluntariado.

Para quienes buscan entretenimiento, las propuestas incluyen asistir a conciertos, visitar museos, practicar deportes, aprender a tocar un instrumento o jugar juegos de mesa con familiares y amigos. Identificar qué mueve a cada usuario a conectarse facilita canalizar esa necesidad hacia experiencias más satisfactorias fuera del entorno digital.

La eliminación total de las redes no siempre es posible ni necesaria. El enfoque recomendado se basa en un uso más consciente y saludable, incluso para quienes deciden permanecer activos. Entre las sugerencias destacan dejar de seguir cuentas que afectan el ánimo, eliminar publicaciones que fomentan la autocrítica y borrar mensajes ofensivos o comparativos.

Se invita a priorizar la autenticidad, mostrando momentos reales, compartiendo experiencias imperfectas y recordando que todos tienen inseguridades, lo que aporta a un entorno digital más sano.

El mensaje central es preciso: la salud mental debe ocupar un lugar prioritario ante la presión de mantener una presencia digital constante. Encontrar el equilibrio entre la vida en línea y las actividades fuera de la pantalla permite que las redes sociales funcionen como una herramienta positiva para la expresión y la conexión, siempre que su uso sea consciente y moderado.