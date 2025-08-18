Xabi Alonso llenó de elogios a Mastantuono y aseguró que “podría tener minutos” ante Osasuna

En la antesala del posible debut del exjugador de River en La Liga, el DT del Merengue destacó su madurez y sostuvo que podría ver acción el martes.

Hoy 10:47

El inicio de la temporada para Real Madrid podría también representar un nuevo hito en la carrera de Franco Mastantuono. Es que el ahora exjugador de River ya se entrena en el Merengue y, en la antesala de lo que podría ser su debut ante Osasuna el martes, el entrenador del equipo, Xabi Alonso, se deshizo en elogios al hablar sobre él y revelar detalles de su primera charla.

Mientras los medios europeos destacan que el argentino entrenó a la par de sus compañeros y estará a disposición de Xabi Alonso si así lo dispone el martes próximo, el DT se refirió a la posibilidad de darle sus primeros minutos de acción. Al respecto, si bien no dio precisiones, dejó la puerta abierta: "Podría tener minutos. Va a aportar calidad, energía, es comprometido defensivamente, tiene buen impulso. También tiene esa garra argentina, ese espíritu guerrero con calidad, y una pierna zurda espectacular para el remate o el pase. Es joven y tenemos que acompañarlo en su muy buen nivel".

Por otro lado, Alonso también se refirió a la madurez del argentino y brindó detalles de lo que fue su primera charla con él, previo a su arribo al club: "Me sorprendió mucho su personalidad, tenía 17 años en ese entonces. Un hombre de 17 años, ahora ya con 18, con mucha seguridad en sí mismo, sin ningún vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid. La segunda vez que hablé ya tenía 18... Se le nota esa calidad, ganas y se va a integrar muy rápido, ya sea en la dinámica del vestuario o en la del juego".

De movida, todo parece indicar que el exjugador de River irá al banco ante Osasuna, cuando Real Madrid tenga su debut en La Liga, este martes desde las 16 (hora Argentina).