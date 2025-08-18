Avanza la disolución de la CNRT: Milei creó una nueva agencia que le suma poder a Luis Caputo

La nueva Agencia dependerá del Ministerio de Economía y tendrá facultades para administrar recursos, aprobar su reglamento interno y celebrar convenios con organismos nacionales e internacionales.

Hoy 10:47

El Gobierno de Javier Milei avanzó en la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos bajo la órbita del Ministerio de Economía.

Mediante el Decreto 584/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial definió las atribuciones que tendrá el nuevo organismo bajo el control de Luis Caputo:

a) Ejercer la representación legal del Organismo.

b) Ejercer la dirección general del Organismo y entender en la gestión económica, financiera, patrimonial y

contable, así como en la administración de los recursos humanos del mismo.

c) Proponer al Poder Ejecutivo Nacional la estructura organizativa de la Agencia.

d) Aprobar el reglamento interno de funcionamiento.

e) Promover y gestionar la obtención de recursos y fondos para el cumplimiento de los objetivos del Organismo.

f) Aceptar herencias, legados y donaciones.

g) Confeccionar y publicar la Memoria Anual del Organismo.

h) Celebrar contratos y convenios, en el ámbito de su competencia, con organismos estatales, provinciales, de CABA y municipales, así como con organismos internacionales públicos y privados y con empresas.

Este cambio se anunció a principios del julio dentro del paquete presentado por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, a poco de cumplirse las facultades delegadas para la reestructuración del Estado.