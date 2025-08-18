Sarmiento y Atlético Tucumán chocan en Junín con la mirada puesta en la permanencia

El Verde intentará romper una racha adversa de más de seis meses y encadenar la segunda victoria consecutiva cuando enfrente al Decano. Se miden desde las 19.

Hoy 11:25

En el Estadio Eva Perón de Junín, Sarmiento recibirá este sábado desde las 19 a Atlético Tucumán, en el marco de la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Se trata de un cruce directo en la pelea por mantener la categoría, con ambos equipos necesitados de sumar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Verde, dirigido por Facundo Sava, llega con aire renovado tras vencer 1-0 a San Martín de San Juan en condición de visitante. Ahora intentará hilvanar su segundo triunfo consecutivo, algo que no logra desde junio de 2024. Además, buscará cortar la racha de más de seis meses sin ganar en casa, una mochila pesada para el equipo juninense.

Por el lado del Decano, los de Lucas Pusineri llegan golpeados tras la eliminación en Copa Argentina a manos de Newell’s, que se impuso 3-2 en el Estadio Martearena de Salta. En el Clausura, Atlético arrancó con un triunfo sobre San Martín de San Juan, luego empató con Central Córdoba y Rosario Central, y cayó frente a Riestra. La necesidad de sumar es clave para alejarse del fondo y sostener la ilusión de mantenerse en Primera.