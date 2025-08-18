Con Messi y varias sorpresas, Scaloni dio la prelista de la Selección Argentina para las Eliminatorias

El DT campeón del Mundo, entregó este lunes la nómina para los duelos contra Venezuela y Ecuador. José Manuel López, la gran revelación entre los citados.

Hoy 12:02

Lionel Scaloni entregó la lista de citados de la Selección Argentina para los próximos compromisos de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ante Venezuela y Ecuador en septiembre: está Lionel Messi y la gran sorpresa es la primera citación para José Manuel López, delantero del Palmeiras.

El Flaco, exgoleador de Lanús y uno de los mejores jugadores del Verdao en la temporada, fue convocado por primera vez para la Albiceleste a su 24 años. En lo que va de la temporada, lleva 15 goles en 42 partidos. En esta nómina, ocupará el lugar de Valentín Castellanos (de la Lazio).

A su vez, en la lista hay varios cambios respecto de la última citación: Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Claudio Echeverri (Manchester City) y Valentín Carboni (Genoa) entran por Valentín Barco, Nico Domínguez y Enzo Fernández (le dieron dos partidos de suspensión por su roja ante Colombia en la última fecha).

Valentín Carboni vuelve a la Selección Argentina después de casi un año. Tras su larga rehabilitación por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, volvió a la actividad en el Mundial de Clubes con el Inter y recientemente marcó un golazo en su debut oficial con Genoa (donde está a préstamo).

Por otra parte, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, de River, regresan a la nómina: son los únicos jugadores del fútbol argentino en la lista de Lionel Scaloni para las Eliminatorias. A su vez, el DT ratificó en la convocatoria a Franco Mastantuono, flamante refuerzo del Real Madrid y quien ante Chile había roto un récord histórico en la Albiceleste.

Próximos partidos de la Selección Argentina

4/9 - Selección Argentina vs. Venezuela - Estadio Monumental

9/9 - Ecuador vs. Selección Argentina - Estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil