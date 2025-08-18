Con Messi y varias sorpresas, Scaloni dio la prelista de la Selección Argentina para las Eliminatorias

El DT campeón del Mundo, entregó este lunes la nómina para los duelos contra Venezuela y Ecuador. José Manuel López, la gran revelación entre los citados.
Lionel Scaloni entregó la lista de citados de la Selección Argentina para los próximos compromisos de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ante Venezuela y Ecuador en septiembre: está Lionel Messi y la gran sorpresa es la primera citación para José Manuel López, delantero del Palmeiras.
El Flaco, exgoleador de Lanús y uno de los mejores jugadores del Verdao en la temporada, fue convocado por primera vez para la Albiceleste a su 24 años. En lo que va de la temporada, lleva 15 goles en 42 partidos. En esta nómina, ocupará el lugar de Valentín Castellanos (de la Lazio).
A su vez, en la lista hay varios cambios respecto de la última citación: Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Claudio Echeverri (Manchester City) y Valentín Carboni (Genoa) entran por Valentín Barco, Nico Domínguez y Enzo Fernández (le dieron dos partidos de suspensión por su roja ante Colombia en la última fecha).
Valentín Carboni vuelve a la Selección Argentina después de casi un año. Tras su larga rehabilitación por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, volvió a la actividad en el Mundial de Clubes con el Inter y recientemente marcó un golazo en su debut oficial con Genoa (donde está a préstamo).
Por otra parte, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, de River, regresan a la nómina: son los únicos jugadores del fútbol argentino en la lista de Lionel Scaloni para las Eliminatorias. A su vez, el DT ratificó en la convocatoria a Franco Mastantuono, flamante refuerzo del Real Madrid y quien ante Chile había roto un récord histórico en la Albiceleste.
Próximos partidos de la Selección Argentina
4/9 - Selección Argentina vs. Venezuela - Estadio Monumental
9/9 - Ecuador vs. Selección Argentina - Estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil