Milei pone en marcha su estrategia electoral junto al PRO

La mesa política encabezada por Santiago Caputo y Sebastián Pareja recibió en la Casa Rosada a legisladores del PRO para coordinar estrategias rumbo a las elecciones. Karina Milei liderará un encuentro central en las próximas horas.

Hoy 13:09

El Gobierno está reunido con Diego Santilli y Cristian Ritondo en Casa Rosada, tras el cierre de listas nacionales de La Libertad Avanza. Luego, concretará la primera mesa de campaña, enfocada en los comicios de octubre, con los principales funcionarios libertarios.

La actividad en la sede del Ejecutivo se da un día antes del acto que encabezará Javier Milei en Junín. Según fuentes de LLA en Buenos Aires, se esperan alrededor de 3000 personas para presentar la lista completa de candidatos nacionales.

Pareja y Caputo recibieron alrededor de las 12 a Santilli y Ritondo. El objetivo, es definir los lineamientos y estrategia de campaña. Ambos fueron los principales impulsores de la Alianza La Libertad Avanza y, como resultado, recibieron un guiño del Ejecutivo durante el cierre de listas.

Ejemplo de ello es que Santilli quedó como tercer candidato a diputado en PBA; mientras que Florencia De Sensi, actual legisladora del riñón de Ritondo, quedó en el puesto 12.

“Vamos a acompañar lo que venimos haciendo con Cristian y el bloque (en Diputados) desde el 10 de diciembre desde 2023, acompañar al Gobierno y llevar las transformaciones adelante. Hay mucho por delante”, expresó el flamante candidato.