La “Fiesta de la Abuela Carabajal” tuvo un impacto altamente positivo para la ciudad de La Banda

El evento, que se consolidó como uno de los más importantes del calendario festivalero del norte argentino.

Hoy 14:28

El “Cumpleaños de la Abuela María Luisa Carabajal” cerró su 15° edición con un balance positivo y la satisfacción de ofrecer tres jornadas inolvidables a los miles de turistas y santiagueños que se dieron cita en el emblemático barrio Los Lagos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El evento, que se consolidó como uno de los más importantes del calendario festivalero del norte argentino, contó con la participación de destacados artistas y ballets que hicieron vibrar al público con su música y danza con ritmos tradicionales santiagueños.

Además de los espectáculos artísticos, la “Fiesta de la Abuela” ofreció paseo de artesanos entre los que se destacó la feria “Orgullosos de nuestra identidad” impulsada por la Dirección de Turismo Municipal, donde los visitantes se deslumbraron con los productos regionales exhibidos, realizados en cuero, metal y tejidos entre otros; además de una amplia .

En esta edición, se destacó también el trabajo de la guardia urbana de Alerta Banda y el sistema de seguridad de las cámaras de vigilancia que monitorearon la zona a fin de mantener la seguridad de los vecinos y turistas. Por su parte, el personal del área de Tránsito colaboró con el ordenamiento de la circulación vehicular en las inmediaciones del barrio Los Lagos. Asimismo, integrantes de la Secretaría de Salud estuvieron presentes durante los tres días con el servicio de enfermería, paramédicos y ambulancia para brindar asistencia primaria en cualquier caso de emergencia.

Al respecto, el intendente Roger Nediani, señaló: "La Banda vivió una fiesta con el 'Cumpleaños de la abuela", una fiesta cultural y turística que ha convocado este año a miles de visitantes de diferentes puntos del país, nos han informado que durante los tres días se han recibido en la ciudad alrededor de 300 mil personas en el barrio Los Lagos, la capacidad hotelera estuvo colmada y se ha activado grandemente el sector gastronómico también".

"Todo esto nos pone muy felices porque con mucho orgullo podemos decir que desde nuestra gestión apostamos en obras y en servicios que benefician al turismo y fortalecen la economía popular de la ciudad, la Fiesta de la Abuela es una muestra de que la cultura y la tradición pueden ser motores de desarrollo local. Un evento que año tras año se consolida como un referente de la música y la danza en la región, y que sigue apostando por un futuro lleno de oportunidades para los artistas locales, y para el sector comercial en general”, finalizó Nediani.