El CAMM N°7 celebró el “Día de las Infancias” en el Jardín de Infantes Municipal “Payasitos”

En la ocasión participó una representante de la Fábrica Teknofood del programa 1700 Días y la Lic. en Nutrición, Ada Roldán.

Hoy 14:44

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda, a través del CAMM N°7 del barrio Avenida, organizó un cálido agasajo por el “Día de las Infancias” en el Jardín N° 9 “Payasitos” del barrio Sarmiento.

En la ocasión participó una representante de la Fábrica Teknofood del programa 1700 Días y la Lic. en Nutrición, Ada Roldán, quienes compartieron actividades lúdicas y educativas con los niños y niñas. Desde el programa 1700 Días felicitaron al personal de salud por los trabajos que vienen realizando en la comunidad.

Durante la jornada se realizaron juegos de rompecabezas y dados, y se enseñó al personal del jardín la preparación de un bizcochuelo elaborado con bebida láctea, que luego fue compartido junto con gaseosas, jugos y alimentos.

Para cerrar el encuentro, se entregaron porciones de bizcochuelo, barritas y chupetines a los pequeños, en un clima de alegría y celebración.

El secretario de Salud, César Scabuzzo, destacó: “Estas acciones fortalecen el vínculo entre la salud y la comunidad, celebrando a nuestros niños con propuestas que combinan diversión y hábitos saludables que priorizan el bienestar y desarrollo integral de la infancia en la ciudad”.

