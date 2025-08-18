El posteo de Velasco después de su primer gol en Boca

Tras meses muy difíciles en el Xeneize, el volante encontró una bocanada de aire con el tanto en Mendoza y lo dejó en claro tanto con su festejo como con un posteo posterior en redes sociales.

Boca Juniors volvió a sonreír en el Torneo Clausura. Después de una racha de 12 partidos sin triunfos, el Xeneize se impuso con claridad por 3-0 ante Independiente Rivadavia en Mendoza, en un encuentro que significó mucho más que tres puntos para varios de sus protagonistas.

Uno de los momentos más emotivos de la tarde se vivió con Alan Velasco, quien cerró la goleada con un zurdazo que contó con la complicidad de Ezequiel Centurión. Tras el tanto, el exjugador del Dallas rompió en llanto desconsolado, descargando la presión acumulada por el mote de refuerzo de los “10 millones de dólares” y el recuerdo del penal errado contra Alianza Lima que lo había marcado.

En sus redes sociales, el mediapunta de 23 años expresó lo que sintió en el Malvinas Argentinas: “Muy contento con la victoria del equipo y por mi primer gol con esta camiseta”, escribió en Instagram, junto a una imagen en la que señaló al cielo, gesto que recordó a la clásica celebración de Lionel Messi.

El gol de Velasco llegó tras más de ocho meses y 1000 minutos en cancha, y significó un desahogo no solo para él sino también para el plantel. Ahora, Boca intentará que esta victoria sea el punto de partida para reencontrar su mejor versión en el campeonato.