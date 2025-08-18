Multitudinario festejo para celebrar el Día del Niño en Colonia El Simbolar

Miles de pequeños junto a familias de Colonia El Simbolar en una jornada llena de alegría, juegos y emoción.

Hoy 16:45

El tradicional y esperado festejo del Día del Niño fue organizada por la comuna local a cargo del profesor Ángel Iñiguez en el Complejo Cultural y Recreativo Municipal. Desde las primeras horas de la tarde, el predio se colmó de sonrisas y entusiasmo. Los niños disfrutaron de múltiples actividades recreativas que incluyeron juegos de habilidades y destrezas, desfiles de disfraces, participación de talentos locales y espectáculos que animaron a todos los presentes. Además, los tradicionales castillos inflables se convirtieron en una de las atracciones preferidas, garantizando diversión segura para los más pequeños.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El clima festivo estuvo acompañado por la calidez de la comunidad: feriantes, emprendedores y vendedores ambulantes se sumaron a la propuesta, ofreciendo productos que aportaron color y vida al evento. Todo se desarrolló en un marco de orden y armonía, en el que las familias pudieron compartir rondas de mates, charlas y la felicidad de ver a sus hijos disfrutar de su día.

Uno de los momentos más esperados llegó al caer la tarde, cuando se compartió la tradicional chocolatada con masas dulces, un gesto que reunió a todos en torno a una merienda cargada de afecto y tradición. Finalmente, como cierre inolvidable de la jornada, cada niño recibió su juguete, lo que desató la emoción y las sonrisas más puras, convirtiendo el encuentro en un recuerdo imborrable para toda la comunidad infantil.

En tal sentido, Iñiguez expresó su agradecimiento a todas las familias por confiar una vez más en las propuestas de la comuna y felicitó especialmente al equipo municipal que trabajó incansablemente en la organización, como así también a las familias y colaboradores que se sumaron para que este evento se desarrollara con total normalidad y éxito.

“El Día del Niño en Colonia El Simbolar se vivió con alegría, unión y mucho amor. Nuestro compromiso seguirá siendo el de generar espacios de encuentro donde cada niño pueda sentirse feliz, contenido y valorado”, expresó el jefe comunal.

De esta manera, el festejo de esta tradicional fecha reafirma el espíritu comunitario y la vocación de servicio del gobierno local, poniendo siempre a los niños en el centro de sus políticas y acciones.