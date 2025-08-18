Silva Neder: "Santiago es ejemplo en el país porque es la única provincia donde no existe vínculo entre el poder judicial y el poder político"

El Vicegobernador destacó que esta realidad que vive la provincia revela que “verdaderamente en Santiago del Estero hay Democracia, dónde los tres Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se manejan de manera independiente".

El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder señaló que Santiago del Estero “también es ejemplo a nivel nacional porque es la única provincia del país dónde el Poder Judicial no tiene vinculación alguna con el Poder Político”.

De esta manera, Silva Neder se refirió a un estudio conjunto realizado por las ONG Ruido y Connectas que reveló que en la mayoría de las provincias argentinas los máximos tribunales mantienen vínculos previos con el poder político “a excepción de Santiago del Estero dónde su Corte Suprema muestra que sus magistrados no tienen nexos políticos previos, lo que la coloca como un caso de mayor autonomía frente a la influencia del poder provincial”.

“Según el informe mencionado –puntualizó-, ninguno de los jueces que integran el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, compuesto por Eduardo Federico López Alzogaray (presidente), Eduardo José Ramón Llugdar y Ana Rosa Rodríguez, tuvo un vínculo laboral con el Gobierno santiagueño”.

Una verdadera democracia

El Vicegobernador destacó que esta realidad que vive la provincia revela que “verdaderamente en Santiago del Estero hay Democracia, dónde los tres Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se manejan de manera independiente, garantizando de esta forma el funcionamiento del sistema democrático”.

Características del informe

Este informe destaca que de 138 magistrados que integran las Cortes provinciales, 88 tienen antecedentes laborales, familiares o políticos con gobiernos locales antes de asumir, y 76 fueron designados bajo gestiones del mismo signo político con el que habían trabajado.

El relevamiento abarcó las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires y reveló que, en promedio, el 64% de los miembros de las cortes provinciales habían tenido algún tipo de nexo con el poder político antes de ocupar su cargo, a excepción de Santiago del Estero con ningún vínculo.