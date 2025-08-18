Una vecina de La Banda organizó una jornada solidaria para los niños del barrio San Martín

Mónica Belén Medina, madre de ocho hijos, invirtió de su propio bolsillo para regalar sonrisas a los más pequeños.

Hoy 17:01

Este domingo, en el barrio San Martín de la ciudad de La Banda, se vivió una jornada distinta gracias a la solidaridad de Mónica Belén Medina, una vecina que decidió organizar actividades para los niños de la comunidad. Madre de ocho hijos, Mónica destinó parte de ese ingreso para llevar adelante este encuentro que nació de su propio corazón.

Barrio San Martín - Día del Niño

Su iniciativa se sostuvo únicamente con el aporte de su bolsillo. A este esfuerzo se sumaron sus padres, hermanos y vecinos, quienes, al verla crecer en el barrio, decidieron acompañarla para que su sueño se hiciera realidad.

El objetivo fue claro: dar alegría a los niños que más lo necesitan. Con juegos, actividades y gestos sencillos, Mónica demostró que la solidaridad no depende de grandes recursos, sino de la voluntad de compartir lo poco que se tiene.

"La felicidad de un pequeño no tiene precio", expresó emocionada tras la jornada, que logró reunir a decenas de chicos y dejó en el barrio un mensaje de esperanza y unión.