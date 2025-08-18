Obras Públicas de la Capital trabajó realizando el mantenimiento del desagüe pluvial del barrio Autonomía

Se trata de un tramo de casi 600 metros lineales que corren de forma paralela a la Ruta 64.

Hoy 19:39

Personal de la Dirección de Obras Públicas de la Capital realizó tareas de acondicionamiento en el desagüe pluvial del barrio Autonomía, en un tramo de casi 600 metros lineales que corren de forma paralela a la Ruta 64.

Dicho canal desemboca en el desagüe del barrio Industria, sobre el que ya se concretaron trabajos de mantenimiento días pasados, y que sirve como drenaje de una importante cuenca que comprende a varios barrios de la zona oeste.

Los operarios retiraron residuos, desmalezaron los bordes y concretaron el desenlame del desagüe con la utilización de retroexcavadoras, retropalas, camiones, motoguadañas y machetes, entre otras herramientas.