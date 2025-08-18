La Municipalidad con sus profesionales capacitó a centros de jubilados sobre personerías jurídicas y actividades económicas

El curso le otorga conocimientos a los adultos mayores.

En el Centro Cultural Ricardo Rojas, profesionales de la Municipalidad de la Capital brindaron una capacitación sobre personerías jurídicas y actividades económicas a representantes de todos los centros de jubilados de la ciudad.

Organizado por el área de la Tercera Edad, y a cargo de la Tesorera General, Verónica Casoliva y de la directora de Personas Jurídicas, María René Cura; el curso se enfocó en otorgarles a los adultos mayores conocimientos sobre los aspectos legales, administrativos y contables que hacen al funcionamiento de las asociaciones civiles.

Así, se abordaron temáticas como la formación de la personería jurídica, la redacción de estatutos y la gestión de documentación obligatoria, respaldatoria y comprobantes bancarios, entre muchas otras.