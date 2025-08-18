Ingresar
José Moreno le tiró un palito a Comercio: "Es una sorpresa que este puntero, no sé si lo merece"

El entrenador habló del presente de Güemes en la actual Liga Santiagueña en donde aún no pudo ganar ningún encuentro. Además, cruzó al Tripero.

Hoy 22:04

Tras la derrota ante Comercio Central Unidos, el entrenador José Moreno habló del presente de Güemes en la actual Liga Santiagueña en donde aún no pudo ganar ningún encuentro y además le tiró un palito al Tripero: "es una sorpresa que esté puntero, no sé si lo merece"

"Los chicos merecían el empate, al menos eso, jugaron mejor que Comercio, dieron en penal que son errores propios. Los nuestros son goles, los de rival no aprovechamos. Es un camino bueno, ahora están mejor que en la primera parte", abrió el DT. 

Además, dijo: "Nos falta concentración para arrancar los partidos y segundo hacer los goles, las jugadas las gestamos, pero nos falta un goleador".

Por último, le tiró un palito a Comercio que manda en la zona B: "Uno viene a esta cancha y lo demuestra ante un equipo que está arriba, es una sorpresa que esté puntero, no sé si lo merece.  Hemos enfrentado a Vélez que juega muy bien, a Unión Santiago le jugamos de igual a igual, no merecimos perder tampoco.  Falta la cuota de gol para generar más cosas", cerró José Moreno.

Club Comercio Central Unidos Club Atlético Güemes Liga Santiagueña de Fútbol

