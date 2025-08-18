Jorge Valoy le respondió a Moreno: "Si no perdemos y estamos ahí es por algo, me molesta que haya pensado así"

El entrenador de Comercio se refirió al presente de Comercio en la actual Liga Santiagueña.

Hoy 22:02

Luego de una gran victoria ante Güemes, Jorge Valoy, habló del gran momento de Comercio en la Liga Santiagueña en donde se encuentra líder de la Zona B y además le respondió a José Moreno que le tiró un palito al Tripero, tras ser vencido en la sexta fecha del Clausura.

"Somos un equipo de chicos inteligentes, con muchas voluntad y sacrificio, ese es el fruto del trabajo y mérito 100% de ellos", abrió Valoy, refiriéndose al buen momento del Tripero.

Sobre el partido dijo: "Ganamos porque aprovechamos la que tuvimos, fuimos eficaces, después contamos con dos más y ya lo aguantamos. Sabíamos que iba a ser duro porque el rival juega bien y no tiene nada que perder. Me gustó más el primer tiempo que el segundo, en el complemento casi no llegamos y no manejamos la pelota. Hay que corregir errores".

Tras la opinión de Moreno, entrenador de Güemes, en donde hizo referencia a que "Comercio no merecía estar puntero y que era una sorpresa", Valoy respondió: "Opiniones son opiniones, por un partido no vas a juzgar lo que venimos haciendo del torneo pasado, no te olvides que estuvimos ahí hasta la última fecha siendo protagonistas. Nosotros somos esto, un equipo humilde, sabemos que no vamos a golear a nadie porque lo nuestro es esfuerzo, intensidad y eficacia que la conseguimos en este torneo. Si no perdemos y estamos ahí es por algo, no es casualidad, me molesta que haya pensado así el profe", declaró.

Además, se refirió al buen momento de Flores, goleador del equipo, expresó: "Facu esta en un buen momento, anda derecho y con confianza. Él es inteligente y responsable, ahora le agregó experiencia a su carrera y me pone contento, está respondiendo, es lo que necesitábamos".

"A los chicos siempre les digo que nosotros miremos la tabla general. En nuestra zona veremos para que estamos cuando esté cerrando el torneo", comentó.

Por último recordó a su padre Luis Américo Valoy: "A mí viejo lo siento conmigo, me da su sabiduría, realmente lo siento a la par mía, le hubiera gustado muchísimo estar en este momento pero son cosas de la vida y trato de recordarlo de la mejor manera", cerró.