Hamas aceptó una propuesta de alto el fuego a la guerra en Gaza por 60 días

El plan fue impulsado por Egipto y Qatar e implicaría además el intercambio de rehenes por prisioneros. Aun falta la respuesta de Israel.

Hoy 21:20

El grupo terrorista Hamas aceptó este lunes una propuesta de alto el fuego impulsada por los mediadores en Egipto y Qatar para ponerle fin a la guerra en la Franja de Gaza.

Todavía resta la respuesta de Israel, que sigue exigiendo la liberación de todos los secuestrados. El plan implicaría una tregua por 60 días y el intercambio de rehenes por prisioneros, además de la entrada masiva de ayuda humanitaria al enclave para aliviar la crisis.

Así lo informó el vocero del gobierno de El Cairo, Diaa Rashwan, que aseguró que ahora “la pelota está del lado de Israel”. Además, indicó que mediadores egipcios y qataríes prepararon la nueva propuesta basándose en un plan reciente del enviado estadounidense, Witkoff.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, publicó un video tras reunirse con una división de soldados en Gaza: “Al igual que ustedes, escucho las noticias en los medios de comunicación, y de ellas deduzco una impresión: Hamas se encuentra bajo presión atómica”.

En tanto, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz señaló: “Vemos que por primera vez en semanas, luego de que Hamas se mostrara completamente reticente a negociar un acuerdo para la liberación de los rehenes a pesar de que Turquía y Qatar ya se habían puesto en contacto con ellos, el tema está repentinamente sobre la mesa”.

En ese sentido, agregó: “La atención sobre la Ciudad de Gaza se debe a que es un centro de gravedad militar, gubernamental y simbólico. El liderazgo está ahí, y la infraestructura básica del ala militar permanece allí. Hamás también sabe que este es ahora el punto de apoyo de su poder”.

“La razón es clara: solo el temor a que nos tomemos en serio la conquista de la Ciudad de Gaza hace que Hamás esté dispuesto a negociarlo”, concluyó Katz.