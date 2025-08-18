Silva Neder: “En Santiago sólo hay lugar para el progreso con solidaridad e inclusión”

El vicegobernador participó de la presentación de candidatos del PJ.

Hoy 22:04

Durante el acto de proclamación de candidatos del Frente Fuerza Patria Peronista encabezado ésta tarde por el presidente del PJ santiagueño y candidato a senador nacional, José Emilio Neder, el secretario general del PJ local y candidato a Vicegobernador, acompañando en la fórmula a Elías Suárez como Gobernador por el Frente Cívico, Dr. Carlos Silva Neder, señaló que "en Santiago del Estero no hay lugar para nada que destruya, sino para todo aquello que nos permita seguir construyendo esta provincia con progreso desde la generosidad, la solidaridad y la inclusión".

"Esta tarde estoy aquí, frente a ustedes, mi querido pueblo peronista de Santiago del Estero, como candidato a Vicegobernador, acompañando a Elías Miguel Suárez en este proyecto colectivo de construcción permanente que es el Frente Cívico por Santiago del Estero que lo conduce Gerardo Zamora, orgullosamente representando a cada uno de ustedes, queridos compañeros y compañeras", manifestó.

"Todos militamos en este peronismo. Ustedes me conocen y yo los conozco a cada uno de ustedes. En ustedes está la verdad de nuestro peronismo. En ustedes, está la construcción y el sostenimiento de este peronismo histórico de Santiago del Estero. Por ello, el agradecimiento a cada uno de ustedes que lo sostiene", expresó.

Amplió: "Seamos orgullosos de la militancia política porque la política nos permite hacer la justicia social creando la igualdad de oportunidades para todos. Por ello, les pido a cada uno de ustedes compañeros y compañeras que militen incansablemente y que apoyen la lista de candidatos a diputados provinciales del Partido Justicialista, para que José Emilio Neder sea senador nacional y para que Marcelo Barbur sea diputado nacional, para que sigan defendiendo sin claudicaciones al pueblo y a la provincia de Santiago del Estero".