Un colegio que brilla con luz propia: el Sagrada Familia festejó sus 47 años de vida

La institución formó varias generaciones de Añatuya.

Hoy 22:49

El Colegio Sagrada Familia de Añatuya celebra sus 47° años de vida institucional. En sus comienzos la escuela era una escuela de capacitación. Pero luego fue incorporada a la enseñanza oficial en el año 1992, la cual es una Institución Pública de Gestión Privada, que nace en el marco del Obispado de Añatuya y depende del Servicio Provincial de Enseñanza Privada.

Su Proyecto Educativo renovado en el año 2012 abarcando todo el Nivel de la Educación Secundaria.

En el año 2018 la escuela sufrió una transformación histórica, tanto en la reestructuración del Equipo de Conducción, como en la apertura de su matrícula a varones, siendo desde sus orígenes un Colegio exclusivo de mujeres. Convirtiéndose de esta manera en un Colegio Mixto, garantizando el acceso a la Educación Secundaria a todos los jóvenes. La institución educativa crece en sus diferentes aspectos y eso quedó plasmado en los últimos objetivos alcanzados como por ejemplo la nueva modalidad de cursado en Programación y Robótica.

La comunidad educativa celebró la vida del colegio que permite el estudio de las disciplinas a la luz del evangelio.