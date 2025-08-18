Creía que estaba embarazada, fue al médico y tuvieron una sorpresa de terror

Darcie Kitchener pensaba que tenía síndrome de ovario poliquístico, pero los médicos le diagnosticaron un teratoma de 22 centímetros. Su historia se volvió viral en TikTok.

La historia de Darcie Kitchener impactó a millones en redes sociales: durante años pensó que sufría síndrome de ovario poliquístico, pero en realidad convivía con un tumor gigante.

Durante mucho tiempo, Darcie Kitchener no entendía qué le pasaba a su cuerpo. El aumento de peso, la caída del pelo y los cambios hormonales la llevaron a pensar que tenía síndrome de ovario poliquístico (PCOS). Sin embargo, la realidad fue mucho más sorprendente y aterradora.

El año pasado decidió consultar a su médica de cabecera y, tras varios estudios, llegó el hallazgo inesperado: los especialistas detectaron un teratoma de 22 centímetros, un tumor poco común que puede contener huesos, pelo, dientes e incluso fragmentos de órganos.

La joven relató en TikTok que los médicos quedaron boquiabiertos al ver la ecografía y la resonancia magnética. “Jamás imaginé que convivía con un tumor del tamaño de un feto de seis meses”, contó en un video que rápidamente se volvió viral. Con humor negro, incluso bautizó al teratoma como “Gemma”.

Qué es un teratoma y cuáles son los síntomas

El teratoma es un tumor de células germinales que suele formarse en ovarios o testículos, aunque también puede aparecer en otras partes del cuerpo. En la mayoría de los casos son benignos, pero si no se extraen pueden crecer, romperse, infectarse o, en raras ocasiones, volverse malignos.

Sus síntomas suelen pasar desapercibidos: hinchazón abdominal, dolor, sangrado o alteraciones hormonales. Los médicos recomiendan realizar consultas periódicas ante cualquier cambio inexplicable en el cuerpo para llegar a un diagnóstico temprano.

Darcie convivió cinco meses con “Gemma” hasta que finalmente fue operada. Hoy, comparte su experiencia en redes sociales para crear conciencia sobre la importancia de escuchar las señales del cuerpo. “Todos me preguntan cómo bajé de peso. Bueno, di a luz a una bebé llamada Gemma, llena de huesos y pelo”, ironizó la joven.