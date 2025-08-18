Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 AGO 2025 | 22º
X
Somos Deporte

Martel despejó rumores y fue autocrítico: "Todos tenemos una cuota de responsabilidad"

En diálogo con Noticiero 7, el entrenador habló sobre la derrota ante All Boys y su futuro en el club.

18/08/2025

Tras la derrota ante All Boys, en diálogo con Canal 7, el entrenador Pablo Martel habló del mal momento de Güemes en la Primera Nacional.

Tras ser consultado sobre su continuidad en la entidad Gaucha dijo: "Nunca se habló ni se dijo lo contrario de ninguna parte, como cuerpo técnico hacemos una evaluación como siempre por el momento que estamos atravesando en esta lucha de salvar la categoría", abrió. 

Además, expresó: "Sin duda que lo mental juega un papel importante, creo mucho en los entrenamientos, lo hemos mejorado mucho al equipo, tenemos una identidad, no tendrá un juego vistoso, pero en la categoría son pocos los que lo tienen. Encontramos un plantel que no estaba bien desde lo físico, mental y futbolístico, pero también tenía ganas de salir adelante. Todos tenemos una cuota de responsabilidad en este momento, jugadores, dirigentes y cuerpo técnico", aseguró.

"Nos quedan siete finales, 21 puntos, cuando asumimos Güemes estaba último, durante muchas fechas venimos sosteniendo esta ventaja, pero el torneo es así, la zona es así, ganas un partido y miras la clasificación, empatas dos y miras para abajo", resaltó Martel.

TEMAS Club Atlético Güemes Primera Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una jubilada murió atropellada por el colectivo en el que viajaba
  2. 2. La hija de Rocío Guirao Díaz sorprendió con un minivestido y la compararon con su mamá
  3. 3. Mario Hugo Mondino fue elegido presidente del Consejo Profesional de la Ingeniería y Afines
  4. 4. Hamas aceptó una propuesta de alto el fuego a la guerra en Gaza por 60 días
  5. 5. Quién era Ayelén Sayago Sández, la docente y rectora cuya muerte enluta a Loreto
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT