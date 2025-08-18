Martel despejó rumores y fue autocrítico: "Todos tenemos una cuota de responsabilidad"

En diálogo con Noticiero 7, el entrenador habló sobre la derrota ante All Boys y su futuro en el club.

Tras la derrota ante All Boys, en diálogo con Canal 7, el entrenador Pablo Martel habló del mal momento de Güemes en la Primera Nacional.

Tras ser consultado sobre su continuidad en la entidad Gaucha dijo: "Nunca se habló ni se dijo lo contrario de ninguna parte, como cuerpo técnico hacemos una evaluación como siempre por el momento que estamos atravesando en esta lucha de salvar la categoría", abrió.

Además, expresó: "Sin duda que lo mental juega un papel importante, creo mucho en los entrenamientos, lo hemos mejorado mucho al equipo, tenemos una identidad, no tendrá un juego vistoso, pero en la categoría son pocos los que lo tienen. Encontramos un plantel que no estaba bien desde lo físico, mental y futbolístico, pero también tenía ganas de salir adelante. Todos tenemos una cuota de responsabilidad en este momento, jugadores, dirigentes y cuerpo técnico", aseguró.

"Nos quedan siete finales, 21 puntos, cuando asumimos Güemes estaba último, durante muchas fechas venimos sosteniendo esta ventaja, pero el torneo es así, la zona es así, ganas un partido y miras la clasificación, empatas dos y miras para abajo", resaltó Martel.