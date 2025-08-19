Natalie Dormer se suma a la serie 'Extraction' que prepara Netflix

La actriz británica será una de las protagonistas de la nueva serie de Netflix basada en la franquicia Extraction, que contará con ocho episodios y la dirección de Glen Mazzara.

Hoy 07:17

La actriz británica, reconocida por su papel en 'Juego de Tronos', encabezará junto a Omar Sy y Boyd Holbrook la nueva adaptación televisiva de la exitosa franquicia de acción protagonizada por Chris Hemsworth.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Netflix confirmó que Natalie Dormer será parte del elenco principal de 'Extraction', serie que tendrá una primera temporada de ocho episodios y que ampliará el universo creado en torno al personaje de Tyler Rake.

El proyecto estará dirigido por Glen Mazzara ('The Walking Dead'), quien también asumirá los roles de showrunner, guionista y productor ejecutivo. En este thriller de acción, la trama sigue a un mercenario en una peligrosa misión para rescatar rehenes en Libia, enfrentándose a facciones en conflicto y asesinos despiadados, al tiempo que se exploran temas como el trauma, la traición y los dilemas morales.

La producción cuenta con el respaldo de los hermanos Anthony y Joe Russo, junto a Angela Russo-Otstot, Scott Nemes, Chris Castaldi, Sam Hargrave, Eric Gitter y Peter Schwerin. En paralelo, la plataforma trabaja en la tercera entrega cinematográfica de la saga, con Chris Hemsworth retomando su papel de Tyler Rake.

Con esta incorporación, Netflix busca potenciar la dimensión dramática de la serie, confiando en el prestigio y la versatilidad de Natalie Dormer para conquistar a los seguidores de la franquicia.